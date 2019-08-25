"Kilis karası" üreticisinin yüzü gülüyor

KİLİS (AA) - İZZET MAZI - Kilis ve Gaziantep yöresinde "Kilis karası" olarak bilinen siyah üzüm, bu sezon yağışlar sayesinde artan verimiyle üreticinin yüzünü güldürüyor.

Yöredeki "Kilis karası" hasadına, Suriye sınır hattındaki Süngütepe köyünde başlandı.

Hasadın ardından ön işlemden geçirilip "yaş" ve "kuru" diye ayrıştırılan üzümler, tüccarlar tarafından bağdan alınarak fabrika ve depolara ulaştırılıyor. Kurutulduğunda 4'te 1 oranında ürün elde eden üreticiler, kuru üzümü iç piyasanın yanı sıra yurt dışına satıyor.

Bölge halkının en önemli geçim kaynakları arasında yer alan ve kış sezonunun vazgeçilmez besinlerinden olan "Kilis karası", işlenmesinin ardından sarmalık yaprak, koruk turşusu, pestil ve pekmez olarak da raflardaki yerini alıyor.

- "Yoğun yağış, üretime olumlu yansıdı"

Kilis Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Güven Özdemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kent sınırları içerisinde 100 bin dekarın üzerinde alanda bağcılık yapıldığını söyledi.

Özdemir, "Bu bağlardan her yıl ortalama 100 bin ton hasat elde ediyorduk. Bu seneki yoğun yağışlar, üretime olumlu yansıdı. Bu sayede 120 bin ton rekolte bekliyoruz." dedi.