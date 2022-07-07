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Kilis, Kırıkkale ve Kırklareli'nde bayram namazı saat kaçta? İşte 2022 Diyanet'e göre Kurban Bayramı namazı saatleri

07.07.2022 16:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kilis, Kırıkkale ve Kırklareli'nde yaşayan birçok kişi 2022 Kurban Bayramı namazı öncesinde bayram saatlerini internet üzerinden araştırıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2022 Kurban Bayramı namazı saatleriyle birlikte, Kilis, Kırıkkale ve Kırklareli'nde bayram namazının saat kaçta kılınacağı açıklandı. Peki, Kilis, Kırıkkale ve Kırklareli'nde bayram namazı saat kaçta? İşte 2022 Diyanet'e göre Kurban Bayramı namazı saatleri.

Kilis, Kırıkkale ve Kırklareli'nde bayram namazı saat kaçta? İşte 2022 Diyanet'e göre Kurban Bayramı namazı saatleri

Kurban Bayramı namazı saat kaçta kılınacak sorusu, Kilis, Kırıkkale ve Kırklareli'nde yaşamakta olan binlerce kişinin gündeminde yer almaya başladı. Cemaatle birlikte kılınması farz olan bayram namazını bulundukları şehirlerde kılmak isteyen vatandaşlar '2022 Kurban Bayramı namazı saatleri' şeklinde aramalarını yapıyor. Peki, Kilis, Kırıkkale ve Kırklareli'nde bayram namazı saat kaçta? İşte 2022 Diyanet'e göre Kurban Bayramı namazı saatleri.

KİLİS'TE BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

Kilis'te bayram namazı saat kaçta kılınacak sorusunun yanıtı, Diyanet'in yayımladığı bayram namazı saatleriyle belli oldu. Kilis'te bayram namazı 9 Temmuz Cumartesi günü saat 05.53'te kılınacak.

KIRIKKALE'DE BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

Kırıkkale'de bayram namazı saati, 2022 Kurban Bayramı namaz saatlerinin açıklanmasıyla belli oldu. Kırıkkale'de bayram namazı 9 Temmuz Cumartesi günü saat 06.00'da kılınacak.

KIRKLARELİ'NDE BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

Kırklareli bayram namazı saati de Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklandı. Buna göre Kırklareli'nde bayram namazı sabah saat 06.21'de kılınacak.

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