Kurban Bayramı namazı saat kaçta kılınacak sorusu, Kilis, Kırıkkale ve Kırklareli'nde yaşamakta olan binlerce kişinin gündeminde yer almaya başladı. Cemaatle birlikte kılınması farz olan bayram namazını bulundukları şehirlerde kılmak isteyen vatandaşlar '2022 Kurban Bayramı namazı saatleri' şeklinde aramalarını yapıyor. Peki, Kilis, Kırıkkale ve Kırklareli'nde bayram namazı saat kaçta? İşte 2022 Diyanet'e göre Kurban Bayramı namazı saatleri.

KİLİS'TE BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

Kilis'te bayram namazı saat kaçta kılınacak sorusunun yanıtı, Diyanet'in yayımladığı bayram namazı saatleriyle belli oldu. Kilis'te bayram namazı 9 Temmuz Cumartesi günü saat 05.53'te kılınacak.

KIRIKKALE'DE BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

Kırıkkale'de bayram namazı saati, 2022 Kurban Bayramı namaz saatlerinin açıklanmasıyla belli oldu. Kırıkkale'de bayram namazı 9 Temmuz Cumartesi günü saat 06.00'da kılınacak.

KIRKLARELİ'NDE BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

Kırklareli bayram namazı saati de Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklandı. Buna göre Kırklareli'nde bayram namazı sabah saat 06.21'de kılınacak.

