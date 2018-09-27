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Kilis merkezli 7 ilde FETÖ/PDY operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.09.2018 11:55 | Son Güncelleme

Örgüt içinde bölge talebe mesulü olarak görev yapan ve ByLock kullandıkları belirlenen 12 şüpheli gözaltına alındı

KİLİS (AA) - Kilis merkezli 7 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, örgüt içerisinde bölge talebe mesulü olarak görev yapan ve ByLock kullandığı tespit edilen 12 şüpheli gözaltına alındı.

Kilis Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, örgüt içerisinde bölge talebe mesulü olarak görev yaptıkları ve örgütün gizli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları belirlenen şüphelilere yönelik, 7 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı. Aranan bir kişinin da yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, Kilis Devlet Hastanesi'ndeki sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

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Bölge Talebe Mesulü (BTM) olarak görev yapan FETÖ/PDY Kilis

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