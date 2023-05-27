KİLİS SEÇİM SONUÇLARI 2023: Cumhurbaşkanlığı ikinci tur Kilis seçim sonuçları ne zaman açıklanacak, saat kaçta? 28 Mayıs canlı oy oranları Mynet.com'da!

Kilis seçim sonuçları ve oy oranları araştırmaları hız kazandı. 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin sona ermesiyle beraber Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan ve Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy oranları yayımlanacak. Oy verme işleminin tamamlanmasından bir saat sonra, saat 18.00'de YSK seçime dair verileri paylaşmaya başlayacak. Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları ve oy oranlarına dair tüm detaylar Mynet.com'da olacak. İşte 28 Mayıs Kilis seçim sonuçları ve oy oranları ekranı...

KİLİS SEÇİM SONUÇLARI 2023 NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YSK tarafından yayımlanan bilgilere göre 28 Mayıs 2023 seçim sonuçları saat 21:00'den sonra açıklanmaya başlayacak. Kilis seçim sonuçları ve oy oranlarının da belirlenen saatlerde açıklanması bekleniyor.

Oy kullanma işleminin sona ermesi ve seçim yasaklarının kalkmasının ardından seçim sonuçlarını Mynet seçim sayfasından takip edebilirsiniz!

Kilis 14 Mayıs seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan: 55.451 oyla yüzde 65.55, Kemal Kılıçdaroğlu: 22.803 oyla yüzde 26.96, Sinan Oğan: 5.763 oyla yüzde 6.81, Muharrem İnce: 576 oyla yüzde 0.68 oy aldı. Hiçbir aday yüzde 50+1'e ulaşamadığından Türkiye 28 Mayıs'ta tekrardan sandığa gidecek.

Kilis'in ilçeleri olan Merkez, Elbeyli, Musabeyli ve Polateli seçim sonuçları bu sayfada yer alacak.

28 MAYIS OY VERME SAATLERİ

Oy verme saatleri 08:00 - 17:00 olarak açıklandı. YSK'dan yapılan açıklamaya göre saat 17.00'den sonra gelen vatandaşlar oy kullanamayacak.

Öte yandan oy vermenin bitiş saati geldiği halde sandık başında oylarını vermek üzere bekleyen seçmenler varsa, sandık kurulu başkanı seçmenleri saydıktan ve kimliklerini aldıktan sonra sırayla oylarını kullanmalarına izin verecek.



