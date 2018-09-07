Kilis sınırında askeri hareketlilik sürüyor

Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA)- TÜRK Silahlı Kuvvetleri tarafından Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarının yapıldığı bölgelere askeri sevkiyat sürüyor.
Türkiye'nin farklı kentlerindeki birliklerden Suriye'deki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarının gerçekleştirildiği bölgelere sevk edilen zırhlı araç ve personellerin sevkiyatı sürüyor. Güvenlik önlemleri eşliğinde Kilis'e ulaşan askeri konvoy, Öncüpınar Sınır Kapısı ve Elbeyli bölgesinden Suriye tarafına geçiş yapıyor.
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