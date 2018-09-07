Kilis sınırında askeri hareketlilik sürüyor (2)

SEVKİYAT AKŞAM DA SÜRDÜ

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarının yapıldığı bölgelere askeri sevkiyat akşam da devam etti. Farklı kentlerden konuşlu birliklerden sevk edilen askeri araçlar, akşam saatlerinde Kilis'e ulaştı. Askeri araçlar, güvenlik önlemleri eşliğinde Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan Suriye tarafına geçiş yaptı.

FOTOĞRAFLI



