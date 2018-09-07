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Kilis sınırında askeri hareketlilik sürüyor (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 07.09.2018 21:38 | Son Güncelleme

SEVKİYAT AKŞAM DA SÜRDÜ Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarının yapıldığı bölgelere askeri sevkiyat akşam da devam etti.

Kilis sınırında askeri hareketlilik sürüyor (2)

SEVKİYAT AKŞAM DA SÜRDÜ
Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarının yapıldığı bölgelere askeri sevkiyat akşam da devam etti. Farklı kentlerden konuşlu birliklerden sevk edilen askeri araçlar, akşam saatlerinde Kilis'e ulaştı. Askeri araçlar, güvenlik önlemleri eşliğinde Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan Suriye tarafına geçiş yaptı.

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Kilis sınırında askeri hareketlilik sürüyor (2)Kilis sınırında askeri hareketlilik sürüyor (2)Kilis sınırında askeri hareketlilik sürüyor (2)

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