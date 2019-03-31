KİLİS SON DURUM

MERKEZ
Toplam Sandık : 213Toplam Seçmen : 62.657Açılan Sandık : 179Açılan Sandık Oranı : % 84,04Kullanılan Oy : 40.429Geçerli Oy : 40.368Katılım Oranı : % 64,52
PARTİADAYOY ORANIOY SAYISIAK PARTİMEHMET ABDİ BULUT% 48,619.618MHPÖMER YABANCI% 33,4213.492İYİ PARTİAHMET NALÇACIOĞLU% 17,316.986SAADET PARTİSİŞERİF KARAKURT% 0,38152DİĞER% 0,140BTPALAİDDİN ÖZKAR% 0,0938DSPCAFER GÜLTEKİN% 0,0626TKPİLKER BUĞDAY% 0,0416* Partilerin Türkiye genelinde aldıkları oy sayısı ve oy oranı 30 Büyükşehirde Büyükşehir Belediye Başkanı, 51 ilde ise İl Genel Meclisi oy sayıları baz alınarak hesaplanmıştır.
ELBEYLİ
Açılan Sandık Oranı : % 33,33Katılım Oranı : % 91,94
PARTİADAYOY ORANIOY SAYISIAK PARTİSÜLEYMAN ŞİMŞEK% 55,14220MHPSUAT KEMAL ÖZKAN% 44,11176CHPABDURRAHMAN KARAŞAHİN% 0,52BTPABİDİN DOKUZLUOĞLU% 0,251MERKEZ
Açılan Sandık Oranı : % 84,04Katılım Oranı : % 76,65
PARTİADAYOY ORANIOY SAYISIAK PARTİMEHMET ABDİ BULUT% 48,619.618MHPÖMER YABANCI% 33,4213.492İYİ PARTİAHMET NALÇACIOĞLU% 17,316.986SAADET PARTİSİŞERİF KARAKURT% 0,38152DİĞER% 0,140BTPALAİDDİN ÖZKAR% 0,0938DSPCAFER GÜLTEKİN% 0,0626TKPİLKER BUĞDAY% 0,0416MUSABEYLİ
Açılan Sandık Oranı : % 50Katılım Oranı : % 81,97
PARTİADAYOY ORANIOY SAYISIAK PARTİAYHAN YILMAZ% 52,79180MHPİHSAN ÖLMEZ% 46,92160İYİ PARTİHALİL ÇETİN% 0,291POLATELİ
Açılan Sandık Oranı : % 33,33Katılım Oranı : % 91,89
PARTİADAYOY ORANIOY SAYISIAK PARTİHAKKI ÇELİK% 61,39124CHPMUSTAFA POLAT% 38,1277DİĞER% 0,51
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