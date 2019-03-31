KİLİS SON DURUM

MERKEZ
Toplam Sandık : 213Toplam Seçmen : 62.657Açılan Sandık : 206Açılan Sandık Oranı : % 96,71Kullanılan Oy : 48.071Geçerli Oy : 47.565Katılım Oranı : % 78,74
PARTİADAYOY ORANIOY SAYISIAK PARTİMEHMET ABDİ BULUT% 48,122.878MHPÖMER YABANCI% 33,1215.754İYİ PARTİAHMET NALÇACIOĞLU% 17,028.095SAADET PARTİSİŞERİF KARAKURT% 1,15548BTPALAİDDİN ÖZKAR% 0,28135DSPCAFER GÜLTEKİN% 0,1779TKPİLKER BUĞDAY% 0,1468DİĞER% 0,028* Partilerin Türkiye genelinde aldıkları oy sayısı ve oy oranı 30 Büyükşehirde Büyükşehir Belediye Başkanı, 51 ilde ise İl Genel Meclisi oy sayıları baz alınarak hesaplanmıştır.
ELBEYLİ
Açılan Sandık Oranı : % 100Katılım Oranı : % 91,22
PARTİADAYOY ORANIOY SAYISIAK PARTİSÜLEYMAN ŞİMŞEK% 51,72632MHPSUAT KEMAL ÖZKAN% 47,05575CHPABDURRAHMAN KARAŞAHİN% 0,911BTPABİDİN DOKUZLUOĞLU% 0,253SAADET PARTİSİMURAT GEZİCİ% 0,081MUSABEYLİ
Açılan Sandık Oranı : % 100Katılım Oranı : % 87,42
PARTİADAYOY ORANIOY SAYISIAK PARTİAYHAN YILMAZ% 51,3295MHPİHSAN ÖLMEZ% 48,52279İYİ PARTİHALİL ÇETİN% 0,171POLATELİ
Açılan Sandık Oranı : % 100Katılım Oranı : % 89,79
PARTİADAYOY ORANIOY SAYISIAK PARTİHAKKI ÇELİK% 56,56362CHPMUSTAFA POLAT% 43,12276MHPHAKKI KILIÇ% 0,312
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