KİLİS SON DURUM

MERKEZ
Toplam Sandık : 213Toplam Seçmen : 62.657Açılan Sandık : 210Açılan Sandık Oranı : % 98,59Kullanılan Oy : 49.864Geçerli Oy : 48.790Katılım Oranı : % 80,53
PARTİADAYOY ORANIOY SAYISIAK PARTİMEHMET ABDİ BULUT% 47,7423.293MHPÖMER YABANCI% 32,7315.968İYİ PARTİAHMET NALÇACIOĞLU% 17,018.297SAADET PARTİSİŞERİF KARAKURT% 1,65806BTPALAİDDİN ÖZKAR% 0,39191DSPCAFER GÜLTEKİN% 0,25120TKPİLKER BUĞDAY% 0,23112DİĞER% 0,013* Partilerin Türkiye genelinde aldıkları oy sayısı ve oy oranı 30 Büyükşehirde Büyükşehir Belediye Başkanı, 51 ilde ise İl Genel Meclisi oy sayıları baz alınarak hesaplanmıştır.
ELBEYLİ
Açılan Sandık Oranı : % 100Katılım Oranı : % 92,84
PARTİADAYOY ORANIOY SAYISIAK PARTİSÜLEYMAN ŞİMŞEK% 51,55632MHPSUAT KEMAL ÖZKAN% 46,9575CHPABDURRAHMAN KARAŞAHİN% 1,1414BTPABİDİN DOKUZLUOĞLU% 0,243SAADET PARTİSİMURAT GEZİCİ% 0,162MUSABEYLİ
Açılan Sandık Oranı : % 100Katılım Oranı : % 87,42
PARTİADAYOY ORANIOY SAYISIAK PARTİAYHAN YILMAZ% 51,3295MHPİHSAN ÖLMEZ% 48,52279İYİ PARTİHALİL ÇETİN% 0,171POLATELİ
Açılan Sandık Oranı : % 100Katılım Oranı : % 90,91
PARTİADAYOY ORANIOY SAYISIAK PARTİHAKKI ÇELİK% 56,04362CHPMUSTAFA POLAT% 42,72276MHPHAKKI KILIÇ% 1,248
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