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KİLİS SON DURUM

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.03.2019 22:23 | Son Güncelleme

KİLİS MERKEZ BELEDİYE BAŞKANLIK ve İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIK SONUÇLARI - 31.03.2019

MERKEZ

Toplam Sandık : 213Toplam Seçmen : 62.657Açılan Sandık : 212Açılan Sandık Oranı : % 99,53Kullanılan Oy : 50.704Geçerli Oy : 49.397Katılım Oranı : % 81,29
PARTİADAYOY ORANIOY SAYISIAK PARTİMEHMET ABDİ BULUT% 47,4423.434MHPÖMER YABANCI% 32,5716.090İYİ PARTİAHMET NALÇACIOĞLU% 17,028.407SAADET PARTİSİŞERİF KARAKURT% 1,9937BTPALAİDDİN ÖZKAR% 0,47230TKPİLKER BUĞDAY% 0,29142DSPCAFER GÜLTEKİN% 0,27135DİĞER% 0,0422* Partilerin Türkiye genelinde aldıkları oy sayısı ve oy oranı 30 Büyükşehirde Büyükşehir Belediye Başkanı, 51 ilde ise İl Genel Meclisi oy sayıları baz alınarak hesaplanmıştır.

ELBEYLİ

Açılan Sandık Oranı : % 100Katılım Oranı : % 92,84
PARTİADAYOY ORANIOY SAYISIAK PARTİSÜLEYMAN ŞİMŞEK% 51,55632MHPSUAT KEMAL ÖZKAN% 46,9575CHPABDURRAHMAN KARAŞAHİN% 1,1414BTPABİDİN DOKUZLUOĞLU% 0,243SAADET PARTİSİMURAT GEZİCİ% 0,162MUSABEYLİ

Açılan Sandık Oranı : % 100Katılım Oranı : % 87,42
PARTİADAYOY ORANIOY SAYISIAK PARTİAYHAN YILMAZ% 51,3295MHPİHSAN ÖLMEZ% 48,52279İYİ PARTİHALİL ÇETİN% 0,171POLATELİ

Açılan Sandık Oranı : % 100Katılım Oranı : % 91,19
PARTİADAYOY ORANIOY SAYISIAK PARTİHAKKI ÇELİK% 55,95362CHPMUSTAFA POLAT% 42,66276MHPHAKKI KILIÇ% 1,248BTPFETHİYE EŞKİ% 0,151

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seçim 2019

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