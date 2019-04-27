HABER

"Kilis Spor Günleri" etkinlikleri başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.04.2019 15:08 | Son Güncelleme

"Kilis Spor Günleri" etkinlikleri başladı

KİLİS (AA) - Kilis Belediyesi ile Uluslararası Alman İşbirliği Kurumu (GIZ) tarafından düzenlenen "Kilis Spor Günleri" etkinlikleri başladı.

Organizasyon Kilis 7 Aralık Stadyumu'ndaki futbol müsabakasında başlama vuruşu yapılmasıyla start aldı.

Başlama vuruşunu, Kilis Belediye Başkan Vekili Fatih Yalçın, Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz ve Alman İşbirliği Kurumu Qadra programı temsilcisi Martin Linder yaptı.

Proje kapsamında, 27 Nisan - 2 Mayıs tarihlerinde tekvando, judo, futbol, voleybol ve tenis müsabakaları düzenlenecek.

PARTNER Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti
BUEK Başkanı Enver Yücel Gaziantep’te velilerle buluştuBUEK Başkanı Enver Yücel Gaziantep’te velilerle buluştu
Tatbikattaki kazada şehit olan Uzman Çavuş Akcalı, son yolculuğuna uğurlandıTatbikattaki kazada şehit olan Uzman Çavuş Akcalı, son yolculuğuna uğurlandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
"Kilis Spor Günleri" başlama vuruşu Kilis

En Çok Okunan Haberler

Devleti 120 milyon lira zarara uğratmışlar

Devleti 120 milyon lira zarara uğratmışlar

Erdoğan: İstanbul ve Ankara'da seçimi kaybetmedik

Erdoğan: İstanbul ve Ankara'da seçimi kaybetmedik

Cumhurbaşkanı Erdoğan genelge yayımladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan genelge yayımladı

Soylu: Kılıçdaroğlu korumalarının ne iş yaptığına bir baksın

Soylu: Kılıçdaroğlu korumalarının ne iş yaptığına bir baksın

Abdullah Avcı'dan Fenerbahçe açıklaması

Abdullah Avcı'dan Fenerbahçe açıklaması

Star TV'nin sevilen dizisi ekrana veda ediyor!

Star TV'nin sevilen dizisi ekrana veda ediyor!

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Küçükçekmece'deki iğrenç olayın faili yakalandı

Küçükçekmece'deki iğrenç olayın faili yakalandı

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

CHP'li başkan öldürüldü! Valilikten flaş açıklama!

CHP'li başkan öldürüldü! Valilikten flaş açıklama!

Bakanlıktan cinsel istismar olayıyla ilgili açıklama

Bakanlıktan cinsel istismar olayıyla ilgili açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Başakşehir'de okul inşaatında göçük: 1 işçi hayatını kaybetti

Başakşehir'de okul inşaatında göçük: 1 işçi hayatını kaybetti

Son dakika! İzmir'de korkunç kaza: Çok sayıda ölü var

Son dakika! İzmir'de korkunç kaza: Çok sayıda ölü var

Perpa Ticaret Merkezi'nde yangın

Perpa Ticaret Merkezi'nde yangın

Yüksek Seçim Kurulu'ndan ret kararı!

Yüksek Seçim Kurulu'ndan ret kararı!

AK Parti'nin YSK temsilcisinden 'sandık görevlisi' açıklaması

AK Parti YSK temsilcisi: Kimse izah edemez!

Ön tekeri kaldırdı, arkadaşı düşünce... Görenler şoke oldu!

Ön tekeri kaldırdı, arkadaşı düşünce... Görenler şoke oldu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.