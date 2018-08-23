KİLİS Suriyeli çocuklar 'Bayram Şenliği'nde eğlendi

Haber-Kamera Reşit ÇELEBİOĞLU-KİLİS-DHA)Suriyeli çocuklar 'Bayram Şenliği'nde eğlendi İHH İnsani Yardım Vakfı, Suriye'de kurulan oyun alanlarında binlerce yetim çocuğu eğlendirdi. İHH Azez, İdlib ve Afrin kent merkezinde çocuklar için ?Bayram Şenliği? düzenledi. Şenlikte çocuklar için lunapark ve oyun alanları kuruldu. Suriye savaşında dünyaya gelen çocuklara, bu bayramda bir an olsun çocukluklarını hatırlatmak amacıyla şenlik düzenlediğini ifade eden Suriye basın birimi sorumlusu Ali İmran Durman, Burada gördüğümüz çocukların çoğu 8 yıldır devam eden bu savaşta dünyaya gözlerini açtı. Gönüllü arkadaşlarla bu bayramda da savaşın çocuklarını yalnız bırakmadık dedi. Düzenlenen etkinlikle çocukların barış ortamını tanımasının amaçlandığını ifade eden Durman, Bayram şenliği ile savaş psikolojisine girmiş çocuklarımızı bu psikolojiden çıkarmış, iyice motive olmalarını sağlayacağız. Etkinliklerimiz devam edecek diye konuştu. Şenliğe katılan küçük çocuklara çeşitli hediyeler dağıtılıp, savaşın stresini üzerlerinden atarak doyasıya eğlendi.

