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Kilis'te acı olay! 2 kardeş yanarak can verdi, son anları kahretti...

03.06.2022 15:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kilis'te meydana gelen ev yangınında alevler arasında kalan 2 kardeş yanarak hayatını kaybetti. Çocukların annesi Emine Dime El Abo ile babası Cemal El Abo’nun evde olmadığı, çocukların yalnız olduğu öğrenilirken alevlerin parlaması ile yanmaya başlayan kardeşlerin daha sonra görüntüden çıkması kameralara yansıdı. Vatandaşların içerideki çocukları kurtarmak için sağa sola koşturduğu anlarda "Hortum bulun, su bulun, su sıkın. Çocuklar yanıyor, çocuklar yandı" diye birbirlerine bağırmaları duyuldu

Kilis’te, Aşit Mahallesi'nde bulunan 5 katlı Alkanlar Apartmanı'nın 2. katındaki bir dairede elektrik kontağından yangın çıktı. Yangında alev kapanına yakalanan yabancı uyruklu 5 yaşında Nur El Abo ile kardeşi 7 Mustafa El Abo, olay yerinde yanarak hayatını kaybetti. Çocukların annesi Emine Dime El Abo ile babası Cemal El Abo’nun evde olmadığı, çocukların yalnız olduğu öğrenildi.

DEHŞET ANLARI KAYDEDİLDİ

Yangında ölen kardeşlerin diri diri yanma anları cep telefonu kameraları ile kaydedildi. Görüntülerde alevlerin sardığı balkonda bulunan 2 kardeşin demir parmaklıklara tutunmaları ve çevreden yardım çağırmaları da yer aldı. Alevlerin parlaması ile yanmaya başlayan kardeşlerin daha sonra görüntüden çıkması da kameralara yansıdı.

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BÜYÜK PANİK

Çocukların yandığı dehşet anlarına tanıklık eden çevre sakinleri de büyük panik yaşadı. Vatandaşların içerideki çocukları kurtarmak için sağa sola koşturduğu anlarda "Hortum bulun, su bulun, su sıkın. Çocuklar yanıyor, çocuklar yandı" diye birbirlerine bağırmaları da görüntülere yansıdı.

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2 KİŞİ DE YARALANDI

Yangını görüp kapıyı kırarak içeri giren vatandaşlar, uzun süre çocuklara müdahale edemedi. Yangına müdahale eden iki vatandaş hafif şekilde yaralandı. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, polis ve itfaiye ekipleri olayla ilgili tahkikat başlattı.

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(İHA)

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