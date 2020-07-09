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Kilis'te polis memuru beylik tabancası ile intihar etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.07.2020 15:03 | Son Güncelleme

Kilis'te görev yapan polis memuru S.S.(28), evinin bodrum katında beylik tabancası ile başına ateş ederek intihar etti.

Kilis'te polis memuru beylik tabancası ile intihar etti

Olay sabah saatlerinde Ebulüle Mahallesi'nde meydana geldi. Evli ve 1 çocuk babası polis memuru S.S. ailesi evdeyken, bilinmeyen bir nedenle apartmanın bodrum katına inerek beylik tabancası ile başına ateş etti.

Silah sesini duyanların ihbarı ile olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde, S.S.'nin öldüğünü belirledi. Narkotik Şube Müdürlüğü'nde görev yaptığı öğrenilen S.S.'nin cesedi otopsi yapılmak üzere Kilis Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: DHA


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