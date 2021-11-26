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Kilis'ten acı haber! Suriye sınırında askeri araca hain saldırı: 1 asker şehit

26.11.2021 07:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kilis'in Suriye-Türkiye sınırından acı haber geldi. Yasa dışı yollarla ülkeye girmek isteyen bir araçtan açılan ateş sonucu bir asker şehit oldu.

Kilis'ten acı haber! Suriye sınırında askeri araca hain saldırı: 1 asker şehit

Edinilen bilgiye göre, 1'inci Hudut Alayı 3’üncü Hudut Taburu Hilaltepe Hudut Karakolu sorumluluk alanındaki Suriye sınır hattında görev yapan askerler, Suriye’den yasa dışı yollarla geçmek isteyen bur guruba "Dur" ihtarında bulundu. Suriye tarafından açılan ateş sonucu ağır yaralanan 29 yaşındaki Piyade Uzman Çavuş S.D., ağır yaralandı.

ACI HABER GELDİ

Ambulans ile Kilis Devlet Hastanesine kaldırılan asker, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Ateş açılan bölge sınır birlikleri tarafından ateş altına alındı. Şehidin naaşı otopsi yapılmak üzere Gaziantep Adlı Tıp kurumuna gönderildi. Şehidin cenazesi düzenlenecek törenin ardından Gaziantep’in Nurdağı ilçesine gönderileceği öğrenildi.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
şehit Kilis
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