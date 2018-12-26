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Kilis üzerinden Menbiç'e askeri sevkiyat

YAŞAM HABERLERİ  | 26.12.2018 17:09 | Son Güncelleme

TÜRK Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye'nin Menbiç bölgesine tank, Fırtına obüsü ve zırhlı araç sevkiyatı yapıldı.

Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA)- TÜRK Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye'nin Menbiç bölgesine tank, Fırtına obüsü ve zırhlı araç sevkiyatı yapıldı. Çeşitli illerden yola çıkan tank, Fırtına obüsü ve zırhlı personel taşıyıcıları bugün Kilis'e ulaştı. Geniş güvenlik önlemleri altında ilerleyen konvoy, Elbeyli ilçesindeki Çobanbey Sınır Kapısı üzerinden Suriye'nin Tel Rıfat ile Menbiç bölgesine hareket etti. Kilis'te sınır hattında yoğunluk yaşanırken, sevkiyatın devam ettiği bildirildi.

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