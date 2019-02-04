Kilis Valiliği'nden dolandırıcılara karşı uyarı

Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA) - KİLİS Valiliği, kendilerinin herhangi bir yardım kampanyası düzenlemediklerini belirterek, dolandırıcılık olaylarına karşı dikkatli olunması uyarısında bulundu.

Valilikten yapılan açıklamada, son zamanlarda makam ve unvan kullanarak bazı kişilerden para talebinde bulunulduğu belirtildi. Birçok kez uyarılar yapılmasına rağmen hala dolandırıcıların işadamı, STK, hayırseverlerden çeşitli nedenlerle yüksek miktarlarda para talep ettiklerinin anlaşıldığı belirtilen açıklamada şöyle denildi:

"Kamu personelinin herhangi bir yolla para talep etmeyeceği hakkında yapılan tüm uyarılara rağmen yaşanan dolandırıcılık olaylarını önlemek maksadıyla; yardım veya herhangi bir gerekçe ile para talebinde bulunan şahıslar tarafından aranılması halinde polis ve jandarma aranarak bilgi verilmesi, suçun önlenmesi ve suçluların yakalanması hususunda kolaylık sağlayacaktır. Bu doğrultuda, kurumsal yada kişisel mağduriyete mahal verilmemesi açısından gerekli tedbirlerin alınması (İlgililerin bilgilendirilmesi, şüpheli şahıslara itibar edilmemesi yada şüpheli durum oluşması halinde ilgili mercilere bildirilmesi v.b.) ve konu ile ilgili olarak gerekli hassasiyetin gösterilmesi gerekmektedir."

