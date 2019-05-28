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Kilis Valiliğinden Suriye'ye ziyaret

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.05.2019 14:42 | Son Güncelleme

Kilis Valisi Recep Soytürk ve beraberindeki heyet, Suriye'nin kuzeyindeki Azez ilçesinde anaokullarının açılış törenine katıldı

Kilis Valisi Recep Soytürk ve beraberindeki heyet, Suriye'nin kuzeyindeki Azez ilçesinde iki anaokulunun açılışını yaptı.

Kilis Valisi Recep Soytürk, Kilis Vali Yardımcıları Ömer Yılmaz ve Osman Uğurlu ile Kilis İl Milli Eğitim Müdürlüğü Suriye Eğitim Koordinatörü Mehmet Yaşar Kurt, askeri muhaliflerin kontrolündeki Azez ilçe merkezinde açılışlara katıldı.

Heyet, Milli Eğitim Bakanlığı ve Azez Yerel Meclis Başkanlığının katkılarıyla inşa edilen Halime Sultan ve Ayşe Sultan anaokullarının açılışını yaptı.

Azez ilçe merkezindeki çarşıda bölge halkıyla bir araya gelen heyet, Gençlik ve Spor Bakanlığının inşa ettiği spor tesisi ve muhaliflerin kurduğu "Güvenli Bölge Radyosu"nu gezdi.

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Azez Kilis Valisi

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