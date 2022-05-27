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Kilis yemekleri İstanbul’da tanıtıldı

27.05.2022 14:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul’da düzenlenen “Oylum Höyük’ten Günümüze Kilis Mutfağı” etkinlikte Kilis mutfağı tanıtıldı.

Kilis yemekleri İstanbul’da tanıtıldı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na bağlı İpekyolu Kalkınma Ajansı destekleriyle Kilis Gastronomi Tanıtım Günü başlığı altında “Oylum Höyük'ten Günümüze Kilis Mutfağı” adlı etkinlik düzenlendi. Etkinlikte Kilis'e özgü cennet çamurundan katmere, zeytin yağından ekşili kebabına kadar pek çok ürün tanıtıldı. Kilis'le ilgili kamuoyunu bilgilendirmek, Kilis ürünleriyle Kilisli esnafların önemli ölçüde gelir elde ettiğini belirtmek, İstanbul'da yaşayanların Kilis'in meşhur ürünlerini tanıdıktan sonra Kilis'i merak edip Kilis'e gitmesini sağlamak amacıyla böyle bir etkinliğin düzenlendiği vurgulandı. Ayrıca Kilis Gastronomi Elçisi Şef Yunus Emre Akkor'un öncülüğünde davetlilere Kilis'in meşhur yemekleri tattırıldı.

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“KİLİS ZEYTİNYAĞINA DÜNYADAN 16 TANE ÖDÜL GELDİ"

Kilis'in Türkiye ve dünya mutfağında daha çok yer etmesi gerektiğini vurgulayan Kilis Valisi Recep Soytürk, “Kilis'in kuzeyinde Gaziantep, batısında da Hatay var. Her ikisi de çok ciddi bir gastronomi kenti ve Türkiye ve Dünya'da da tanıyor. Çok benzer potansiyel Kilis'te de var. 200'e yakın yemek çeşidi var. Coğrafi işaret aldığımız hem yemeklerimiz hem ürünlerimiz var. Şimdi bu potansiyelimiz var ama bir Gaziantep ve Hatay kadar tanınmıyoruz. Biz hem Kilisi hem ürünlerimizi tanıtalım istiyoruz. Kilis'i, tarihi yerlerini tanıtmak için buradayız. İyi bir kalabalık var. Bundan çok mutluyuz. Coğrafi işaret aldığımız özel bir ürünümüz var, yağlık zeytinyağımız var. Yaklaşık 3 yıldan beri çalışıyoruz. Türkiye ve Dünya'da olmak üzere toplam 16 tane ödül aldık. Hem üretim şeklini değiştirdik hem kalitesini arttırdık hem pazarlama çeşidini arttırdık. Bu tür etkinliklerle de mutfak şeflerine ve alıcılarına tanıtıyoruz. Böylece köylülerimiz ederinde zeytin satıyor, fabrikalarımız da ederinde zeytinyağı satıyor. Gelirlerini arttırıyorlar” dedi.

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İpekyolu Kalkınma Ajansı'nın Genel Sekreteri Burhan Akyılmaz ise, “Bölgemiz illerinin tanıtımı noktasında çok önemli çalışmalar yürütüyoruz. Bugün de bu çerçevede İstanbul'da Kilis'te üretilen coğrafi işaretli yöresel ürünleri ve diğer ürünleri hem tanıtmak hem de bu ürünlerimizin İstanbul pazarına girmesini sağlamak amacıyla tedarik buluşması düzenledik. Burada alıcı ve satıcılarla buluşturup iş bağlantıları kurmuş olduk. Kilis ilimizin yöresel yemeklerini Kilis'ten getirdiğimiz malzemeler ve Kilis'ten gelen yöresel şeflerimizle beraber bu akşam davet ettiğimiz gastronomi yazarları, şefleri ve profesyonellerine tadımını yaptırdık. İnşallah bu tanıtım çalışmamızla birlikte İstanbul'daki lokantalarda, otel mutfaklarında bundan sonraki dönemde Kilis'e ait yöresel yemeklerin de servisini hedefliyoruz” şeklinde konuştu.

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Kaynak: İHA

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