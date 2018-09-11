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Kilis'e askeri sevkiyat sürüyor

YAŞAM HABERLERİ  | 11.09.2018 22:42 | Son Güncelleme

SURİYE sınırındaki Kilis'e askeri araç sevkiyatı sürüyor.

Kilis'e askeri sevkiyat sürüyor

Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA)- SURİYE sınırındaki Kilis'e askeri araç sevkiyatı sürüyor.
Çeşitli kentlerde konuşlu birliklerden sevk edilen askeri araç taşıyan çekiciler, gece saatlerinde Kilis’e ulaştı. Askeri konvoy, güvenlik önlemi eşliğinde Öncüpınar sınır hattına yönlendirildi.

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Kilis'e askeri sevkiyat sürüyorKilis'e askeri sevkiyat sürüyor

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