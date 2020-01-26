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Kilise bekçisinin yanan bacakları erken müdahaleyle kurtarıldı

SAĞLIK HABERLERİ  | 26.01.2020 11:03 | Son Güncelleme

Erzurum'daki Öşvank Kilisesi'nde yaktığı ateşe tiner dökerken kolları ve bacakları yanan bekçi Mehmet Murat, olay anını unutamıyor - Mehmet Murat: "Yaşadığım olay her gece rüyama giriyor, adeta kabusum oldu"

İLHAMİ ERKILIÇ - Erzurum'un Uzundere ilçesinde, tadilatta olan Öşvank Kilisesi'nde yaktığı ateşe tiner dökerken vücudu alev alan kilise bekçisi Mehmet Murat'ın bacakları, doktorların erken müdahalesiyle kesilmekten kurtarıldı.

İlçenin Çamlıyamaç Mahallesi'nde 10. yüzyılda Gürcü Kralı Kuropalat Adernese'nin oğullarınca inşa ettirilen Öşvank Kilisesi'nde 2 yıldır bekçilik yapan bir çocuk babası 35 yaşındaki Mehmet Murat, yaklaşık 2 ay önce kilisenin tadilata alınmasıyla Erzurum'dan gelen işçilere çay hazırlamak ve kiliseyi ısıtmak için ateş yaktı.

Ateşe tiner döktüğü sırada tinerin üzerine sıçramasıyla Murat'ın elbiseleri alev aldı. Ateşi söndüremeyince dışarı çıkan Murat'ın üzerindeki alevler, çevredekilerin müdahalesiyle söndürüldü.

Bacaklarındaki ciddi yanıklar nedeniyle kesilme tehlikesi oluşan Murat, 112 Acil Servis ekiplerince Uzundere Devlet Hastanesine kaldırıldı.

- Hekimler erken müdahale etmeseydi bacağından olacaktı

Burada yapılan ilk müdahale sonrası Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi (BEAH) Yanık Merkezine sevk edilen Murat'ın bacakları, hekimlerin erken müdahalesi sayesinde kurtarıldı.

Yaklaşık 2 ay yoğun bakımda kalan ve her iki bacağında 3. derece, vücudunun çeşitli yerlerinde ise ciddi yanıklar oluşan Murat, yaşadığı kabus gibi olayı unutamıyor.

- "Yaşadığım olay her gece rüyama giriyor"

Murat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, adeta ölümden döndüğünü, üzerindeki alevlerin çevredekilerin yardımıyla söndürüldüğünü ifade ederek, "Yaşadığım olay her gece rüyama giriyor, adeta kabusum oldu. İş kazası geçirdim. BEAH doktorlarından Allah razı olsun. İnşallah iyileşirim." diye konuştu.

Murat'ın eşi Hatice Murat da eşinin 48 gün yoğun bakımda kaldığını anlattı.

Hastane hizmetlerinden memnun olduklarını ifade eden Hatice Murat, eşinin olayın etkisinden kurtulamadığını ve korkularının devam ettiğini belirtti.

BEAH Yanık Merkezi yetkilileri de vücudunun yüzde 45'i yanan Mehmet Murat'ın hayati tehlikeyi atlattığını, erkenden yapılan cerrahi ve medikal müdahaleler sonrası bacaklarının kesilmekten kurtarıldığını bildirdi.

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