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Kilise duvarı evin üzerine çöktü: 5 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.05.2019 00:59 | Son Güncelleme

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde çöken kilise duvarı altında kalan evdeki 5 kişi yaşamını yitirdi

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) Güney Kivu eyaletinde kilise duvarının bir evin üzerine çökmesiyle aynı aileden 5 kişi yaşamını yitirdi.

Yerel basındaki haberleri göre, ülkenin doğusunda yer alan Bukavu kentine bağlı Bagira köyündeki kilisenin duvarı şiddetli yağmurdan zarar görerek yanındaki evin üzerine çöktü.

Çöken duvarın altında kalan 3 çocuk ile baba ve halaları hayatını kaybetti. Annenin olay sırasında doğum merkezinde olduğu öğrenildi.

Afrika’nın en büyük yağmur ormanlarının bulunduğu KDC'de yılın belli dönemlerinde şiddetli tropikal yağmurlar etkili oluyor. Yağışlar topraktan inşa edilmiş birçok yapının zarar görmesine yol açıyor.

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