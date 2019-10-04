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Kilis'e hayırsever iş adamlarından Kur'an kursu ve 112 Acil Sağlık İstasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.10.2019 18:35 | Son Güncelleme

Kilis'e hayırsever iş adamlarından Kur'an kursu ve 112 Acil Sağlık İstasyonu

KİLİS (AA) - Kilis'in Elbeyli ilçesinde hayırsever iş adamı Hacı Mihti Kaplan ve oğlu Selahattin Kaplan tarafından yaptırılan Kur'an kursu binası ve 112 Acil Sağlık İstasyonu törenle hizmete açıldı.

Törende konuşan Kilis Valisi Recep Soytürk, Kaplan ailesine katkılarından dolayı teşekkür etti.

Soytürk, çocukların eğitim gördüğü ve insanların sağlık hizmeti aldığı bu tür eserleri il ve ilçelere kazandırmanın önemine değindi.

Kaymakam Kadir Duman da hayırsever iş adamlarına ilçeye sundukları bu destekten dolayı teşekkür etti.

Kurs binası ve 112 Acil Sağlık İstasyonunun açılışı İl Müftüsü Abdurrahman Şahin'in okuduğu dualarla yapıldı.

Törende, Vali Soytürk, Hacı Mihti ve oğlu Selahattin Kaplan'a plaket verdi.

Törene, Elbeyli Belediye Başkanı Süleyman Şimşek, İl Sağlık Müdürü Mahmut Arık, kurumlar ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

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