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  4. Kilis’e roketli saldırının yıl dönümü

Kilis’e roketli saldırının yıl dönümü

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.01.2020 14:18 | Son Güncelleme

Suriye’den Kilis’e terör örgütü DEAŞ ile PKK/PYD/YPG tarafından yapılan saldırılarda 27 kişi hayatını kaybederken, 130’dan fazla kişide yaralanmasının yıl dönümünde basın açıklaması yapıldı.18 Ocak 2016 tarihinde Kilis’e terör örgütü DEAŞ tarafından Suriye’den düzenlenen saldırıda Eyüp Gökçeimam Ortaokulu ile Nazlı Ömer Çetin İlkokulu bahçesine atılan roket sonucu temizlik görevlisi Ayşegül Polat ile okulda eğitim gören Gülten Canpolat şehit olmuştu.

Suriye’den Kilis’e terör örgütü DEAŞ ile PKK/PYD/YPG tarafından yapılan saldırılarda 27 kişi hayatını kaybederken, 130’dan fazla kişide yaralanmasının yıl dönümünde basın açıklaması yapıldı.
18 Ocak 2016 tarihinde Kilis’e terör örgütü DEAŞ tarafından Suriye’den düzenlenen saldırıda Eyüp Gökçeimam Ortaokulu ile Nazlı Ömer Çetin İlkokulu bahçesine atılan roket sonucu temizlik görevlisi Ayşegül Polat ile okulda eğitim gören Gülten Canpolat şehit olmuştu. Kilis’te roketli saldırının 4’üncü yılında Kilis Sivil Şehit Gazi Aileleri Derneği tarafından Cumhuriyet meydanında basın açıklaması yapıldı. Saldırılarda şehit olanların fotoğraflarının bulunduğu dövizler ile basın açıklaması yapıldı. Şehitlerin isimleri okundu. Atatürk anıtına çelenk konulmasından sonra saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.
Kilis Sivil Şehit Gazi Aileleri Derneği Başkanı Veysel Evran, 18 Ocak tarihinin Kilis için karanlık günlerin başladığı gün olduğunu ifade ederek, “Evladın annesinden, annenin evladından, eşinin hayat arkadaşından ayrıldığı, memleketimizin üzerine çöken kötü günlerin habercisidir. Biz şehit aileleri olarak, yakınlarımızı bir bir toprağa verirken, devletimiz var olsun diyorduk, bugün hala acılarımız dün gibi tazeyken, aynı kararlılıkla ne mutlu ki devletimiz var olsun, milletimiz sağ olsun diyoruz. Devletimiz ve yürekli ordumuz, Fırat Kalkanı ile Zeytin Dalı operasyonu en sonunda da Barış Pınarı harekatıyla düşmanlara bu devletin parçalanmayacağını bu milletin bu tür kahve oyunlara boyun eğmeyeceğini bütün cihana göstererek, milletimizin huzur içerisinde yaşadığını sağlamıştır. Bu harekatlarda şehit olan kahraman Mehmetçiklerimize, polislerimize Allah’tan rahmet, yakınlarına da şehit aileleri olarak baş sağlığı diliyoruz. Yaralanan gazilere de Allah’tan şifa diliyorum. Şehit aileleri olarak devletimizden beklentimiz, sadece şehitlik belgesinin verilmesidir. Rabbimizin katında şehit olan bu acılı ailelerin devletimizin de resmi olarak, tanıması ve özlük haklarımızın verilmesidir” dedi.
Bir vatandaşın şiir okunmasından sonra şehitlerin isimleri tek tek okunarak, etkinliğe katılanlar tarafından burada denildi. Programa Kilis Şehit ve Gaziler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Murat Cumhur Muhtar’ ile İYİ Parti Kilis İl Başkanı Ağa Gündoğmuş da katıldı.

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