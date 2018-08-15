Kilisede Çocuk İstismarına Yoğun Tepki

300’den fazla Katolik rahibin binin üstünde kız ve erkek çocuğuna cinsel tacizde bulunduğunun ortaya çıkması tepkiyle karşılandı.
Büyük Jürinin soruşturma raporu sayesinde kilise liderlerinin erkek ve kız çocuklarına yönelik onlarca yıl süren cinsel istismarı örtbas etmek için ellerinden geleni yaptıkları gösteren bulgular ortaya çıktı. Pennsylvania Adalet Bakanı’nın düzenlediği basın toplantısına cinsel istismar kurbanlarından bazıları da katıldı.
Eyalet Adalet Bakanı John Shapiro, “Kilise yetkilileri düzenli ve amaçlı olarak istismarı at oyunu, güreş ve uygunsuz temas olarak niteledi. Bu, yetişkin insanlar, rahipler tarafından yapılan tecavüz de dahil çocuğa karşı yapılan açık bir cinsel istismar olayıdır” diye konuştu.
Pennsylvania eyaletinin başkenti Harrisburg’da açıklanan raporda 300’den fazla rahibin adı geçiyor, ancak sadece ikisi suçlanıyor. Diğerleri ya öldü ya da ceza sınırı süresini geçti.
Vatikan konuyla ilgili olarak henüz açıklamada bulunmadı, ancak Pittsburgh piskoposluğu bağışlanma çağrısı yaptı.
Başkent Washington’un Başpiskoposu eski Pittsburgh Kardinali Donald Wuerl, rapordaki suçlamaları reddetti, ancak cinsel istismarda bulunan rahipleri korumadığını savundu.
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