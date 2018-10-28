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Kilisede Cumhuriyet’in 95'inci yıl dönümünü kutladılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.10.2018 17:19 | Son Güncelleme

SAMSUN’da Protestan Baptist Agape Kilisesi'nin dış cephesine, kilise pastörü tarafından 'Cumhuriyet Bayramı Kutlu Olsun' yazılı dev Türk bayrağı asıldı.

Kilisede Cumhuriyet’in 95'inci yıl dönümünü kutladılar

Tolga BİRGÜCÜ/SAMSUN, (DHA) - SAMSUN’da Protestan Baptist Agape Kilisesi'nin dış cephesine, kilise pastörü tarafından 'Cumhuriyet Bayramı Kutlu Olsun' yazılı dev Türk bayrağı asıldı. Kilisede, Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 95’inci yıl dönümü dualarla kutlandı.
Atakum ilçesinde yer alan Protestan Baptist Agape Kilisesi, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 95’inci yıl dönümü nedeniyle kutlama programı gerçekleştirdi. Kilise cemaatinin ve Samsunluların katıldığı organizasyonda, şehitler ve gaziler için de dualar edildi. Cumhuriyet’in kuruluşunu kutlayan Protestan Baptist Agape Kilisesi Pastörü Orhan Pıçaklar, kilisenin dış cephesine de üzerinde ‘Cumhuriyet Bayramı Kutlu Olsun’ yazılı dev bir Türk bayrağı astırması dikkat çekti.
‘CUMHURİYET EGEMENLİĞİN GÜVENCESİ OLMUŞTUR’
Pastör Orhan Bıçaklar, Cumhuriyet Bayramı’nı kutlayarak, "Kilise olarak Azim, inanç ve cesaretin vücut bulduğu bir destanın neticesinde, büyük fedakârlıklar ve ağır bedellerle kurulan cumhuriyetimizin 95’inci yıldönümünü gururla kutluyoruz. Aziz milletimiz Kurtuluş Savaşı’nda topraklarımıza kasteden dış güçlere karşı din, dil, ırk ayrımı gözetmeksizin genç-ihtiyar, kadın-erkek demeden birlik ve beraberlik içerisinde geçit vermemiştir. Büyük bir değişim ve ilerlemenin öncüsü ve örneği olan Cumhuriyet, insanımızın kendi kendini yönetebilmesinin ve egemenliğin sadece millete dayalı hale getirilmesinin en büyük teminatı ve güvencesi olmuştur. Devletimizin her ferdi de bu bilinçle, Cumhuriyetini ve millî egemenliğini yorulmadan her zaman koruyacak ve sahip olduğumuz değerlere bağlılığını devam ettirecektir. Bu duygu ve düşüncelerle başta bize Cumhuriyeti armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi minnetle anıyor, Cumhuriyet Bayramı’nı kutluyoruz" dedi.

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Kilisede Cumhuriyet’in 95'inci yıl dönümünü kutladılarKilisede Cumhuriyet’in 95'inci yıl dönümünü kutladılarKilisede Cumhuriyet’in 95'inci yıl dönümünü kutladılar

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