Kilisede papaz yardımcısıydı! Yeni mesleği OnlyFans modelliği oldu

Kaliforniya’da muhafazakar bir ailenin kızı olarak dünyaya geldiğini söyleyen Nikole Mitchell, ebeveynleri tarafından papaz olması için yetiştirildi. Uzun bir süre boyunca bir kilisede papaz yardımcısı olarak çalışan Nikole, 36 yaşında bütün görevlerinden ayrıldı ve eşinden boşandı. Yakın çevresi için radikal olarak görülen bir karara imza atarak OnlyFans hesabı oluşturdu. Sosyal medya uygulaması üzerinden fotoğraflarını satarak bir servet kazandı.

“DAHA ÖNCE BU KADAR MUTLU OLMAMIŞTIM”

Amerika’da yayınlanan bir programa katılan Nikole, kariyerindeki ani değişiklik hakkında konuştu. Eşinden ayrılma süreci ve kilisedeki görevlerinden ayrılmasının hayatında verdiği en doğru kararlar olduğunu ifade eden Nikole, daha önce hiç bu kadar mutlu olmadığını söyledi.

Kilisedeki görevlerini eksiksiz bir şekilde yerine getirmek için uğraştığını vurgulayan Nikole, mesleğinde mutsuz olduğunu dile getirdi. Bu durumu eşi ile paylaştığında ise kocasının OnlyFans için olumlu karşıladığını söyledi. Ancak eşinin papaz olması nedeniyle bu şekilde evli kalamayacaklarını vurgulaması ise yollarının ayrılmasına neden oldu.



