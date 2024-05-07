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Kilisede papaza suikast girişimi kamerada! Silah tutukluk yapınca...

07.05.2024 13:16
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ABD’nin Pensilvanya eyaletinde Glenn Germany adındaki papaz, kilisede vaaz verdiği sırada suikast girişimine uğradı. Saldırgan Germany’e ateş açmak için silahını çekti ancak silah tutukluk yaptı. Kilisede bulunanlar saldırganı etkisiz hale getirerek silahı aldı. O anlar saniye saniye kilisede bulunan kameraya yansıdı. İşte o görüntüler...

Kilisede papaza suikast girişimi kamerada! Silah tutukluk yapınca...

Korkutan olay, Pensilvanya eyaletindeki Pittsburgh kentinde bulunan Jesus' Dwelling Place Kilisesi’nde Pazar günü meydana geldi. Kilisenin papazı Germany, vaaz verdiği sırada suikast girişimine uğradı.

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Saldırgan, Germany’e yaklaşarak silahını doğrulttu ve tetiğe bastı ancak silah tutukluk yaptı. Kilisenin diyakozu Clarence McCallister, hızlı davranarak saldırganı etkisiz hale getirdi ve silahı aldı.

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Kilisenin kamerasına yansıyan görüntülerde, saldırganın silah çektiğini gören Germany’nin hızlı kendisini kürsünün arkasına attığı, saldırganın ise Germany’e doğru yöneldiği görüldü. Daha sonra McCallister, saldırgana arkadan yaklaşarak etkisiz hale getirdi.

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“HALA BURADA OLDUĞUM İÇİN ŞANSLIYIM”

ABD medyasına konuşan Germany, “Hala burada olduğum için şanslıyım” dedi. Kızının da ayin sırasında kilisede olduğunu belirten Germany, “Kızımın yaşananları gördükten sonra yıkılışını izlemek bile insana bir şekilde dokunuyor. Onu yere yatırdığımızda bana hiç karşı koymadı. Daha sonra polis arabasında onunla konuştuğumda benden özür diledi” dedi.

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DHABu içerik Şahin Alp tarafından yayına alınmıştır

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Papaz suikast kilise abd
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