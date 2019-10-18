Kiliseden camilere çağrı: Allah'ı savaşa karıştırmayın

Piskoposlar, “Biz Hristiyanlar tarihimizdeki acı deneyimlerden ders çıkardık” dedi.Almanya'daki Katolik kiliselerinin çatı kuruluşu, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusuna düzenlediği operasyona destek için camilerde okutulan hutbelerle ilgili açıklama yaptı.

Alman Piskoposlar Konferansı Dinlerarası Diyalog Alt Komisyonu Başkanı olan Georg Bätzing, Diyanet'in talimatıyla Almanya'daki camilerde de Türk ordusunun Suriye'de zafer kazanması için dua edilmesini eleştirdi. Bätzing Almanya'da operasyonun ardından Kürtler ve Türkler arasında artan gerginlik ve olaylar nedeniyle tarafları ılımlı olmaya davet etti.

Bätzing "Zafer duaları bu çatışmaya dini bir patlama gücü yüklüyor. Dinin vermemesi gereken bir meşruluk kazandırıyor" dedi.

Psikopos Bätzing "İnananları tarafından barış dini olarak ilan edilen İslam, insanları savaşa cesaretlendirmek için kötüye kullanılmamalı" diyerek Almanya'daki Müslüman derneklerindeki yetkililerin "camilerinin nifak değil barış ve uzlaşı mekanı olması" konusunda sorumlu olduğunu kaydetti.