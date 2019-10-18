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Kiliseden camilere çağrı: Allah'ı savaşa karıştırmayın

18.10.2019 14:21 | Son Güncelleme

Alman Katolik kiliselerinin çatı kuruluşu, Diyanet’in talimatıyla Almanya’daki camilerde Fetih suresi okutulmasını eleştirdi.

Kiliseden camilere çağrı: Allah'ı savaşa karıştırmayın

Piskoposlar, “Biz Hristiyanlar tarihimizdeki acı deneyimlerden ders çıkardık” dedi.Almanya'daki Katolik kiliselerinin çatı kuruluşu, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusuna düzenlediği operasyona destek için camilerde okutulan hutbelerle ilgili açıklama yaptı.

Alman Piskoposlar Konferansı Dinlerarası Diyalog Alt Komisyonu Başkanı olan Georg Bätzing, Diyanet'in talimatıyla Almanya'daki camilerde de Türk ordusunun Suriye'de zafer kazanması için dua edilmesini eleştirdi. Bätzing Almanya'da operasyonun ardından Kürtler ve Türkler arasında artan gerginlik ve olaylar nedeniyle tarafları ılımlı olmaya davet etti.

Bätzing "Zafer duaları bu çatışmaya dini bir patlama gücü yüklüyor. Dinin vermemesi gereken bir meşruluk kazandırıyor" dedi.

Psikopos Bätzing "İnananları tarafından barış dini olarak ilan edilen İslam, insanları savaşa cesaretlendirmek için kötüye kullanılmamalı" diyerek Almanya'daki Müslüman derneklerindeki yetkililerin "camilerinin nifak değil barış ve uzlaşı mekanı olması" konusunda sorumlu olduğunu kaydetti.

Piskopos, "Almanya ve dünyanın diğer bölgelerindeki Hristiyanların, tarihteki korkunç dönemlerde çok acı deneyimler yaşadığını ve tam da bu nedenle silahlı çatışmaların Tanrı'ya mal edilmemesi gerektiğine inandıklarını" belirtti.

Diyanet'ten zafer duası

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş Suriye operasyonunda yaşamını yitiren bir askerin ailesini ziyaret ettiği sırada operasyonun başarıya ulaşması için camilerde sabah namazlarında Fetih Suresi okuttuklarını açıklamıştı.

Diyanetin 11 Eylül tarihli hutbesinde şu ifadeler yer almıştı: "Yâ Rabbi! İzzet ve onurumuza, istiklal ve istikbalimize kastedenlere, varlığımıza ve vatanımıza göz dikenlere fırsat verme! Ülkemizin güvenliği, milletimizin huzuru, bölgemizin barış ve selameti için sefere çıkan kahraman ordumuza yardım eyle! Askerlerimizi ve güvenlik güçlerimizi her türlü tehlike ve tuzaklardan muhafaza eyle! Fesadı ve terörü ortadan kaldırmak için çıktığımız bu yolda bizleri nusretinle ve kudretinle muzaffer eyle!"

KNA/SSB, BK

© Deutsche Welle Türkçe

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Bizde müslümanız ama Fetih suresi okumak doğru değil,işi sınırın ötesine taşırıp din savaşı algısı gibi yaratılıyor, herkezde müslümanlar hristiyanları mı saldırıyor diye algı yanılmasına giriyor. Her yapılana ezan oku fetih oku mehter çal...böyle düşünmek yanlış,kim haram ve kul hakkı yemiyor,bir defadan bir şey olmaz diyen bakana tepki gösteren inançlıyım diyen kim oldu. kimse çocuk falan değil. Devletin niteliği ile oynamayın.
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