Kiliselerde çocukların cinsel istismara uğramaları

VATİKAN (AA) - Katolik Kilisesi'nin önceki ruhani lideri Emerit Papa 16. Benediktus'un özel kalemi Georg Gaenswein, kiliselerde on binlerce çocuğun cinsel istismara uğramasına ilişkin, "Bugün 11 Eylül, kıyamet gibi bir felaketin yaşandığı tarih. Kilise de dehşet içinde kendi 11 Eylül'üne bakıyor, özellikle de Pensilvanya tahkikat jürisi raporundan sonra." dedi.

İtalyan ANSA ajansının haberine göre, Gaenswein, ortaya çıkan çocuk istismarı skandalları nedeniyle Katolik Kilisesi'nin içinde bulunduğu krizi 11 Eylül saldırılarına benzetti.

Temsilciler Meclisinde konuşan Gaenswein, "Bugün 11 Eylül, kıyamet gibi bir felaketin yaşandığı tarih. Kilise de dehşet içinde kendi 11 Eylül'üne bakıyor, özellikle de Pensilvanya tahkikat jürisi raporundan sonra." ifadelerini kullandı.

Bu felaketin günlerce, hatta yıllarca sürdüğünü belirten Gaenswein, arkasında da sayısız kurban bıraktığını vurguladı.

ABD'nin Pensilvanya Başsavcısı Josh Shapiro, iki yıllık bir soruşturmanın ardından çocuklara yönelik cinsel istismarların, Pensilvanya ve Vatikan'daki kıdemli kilise yetkililerince ''sistematik'' bir şekilde örtbas edildiği sonucuna ulaştıklarını söylemişti.