Kiliselerde çocukların cinsel istismara uğramaları

VATİKAN (AA) - Katolik Kilisesi'nin önceki ruhani lideri Emerit Papa 16. Benediktus'un özel kalemi Georg Gaenswein, kiliselerde on binlerce çocuğun cinsel istismara uğramasına ilişkin, "Bugün 11 Eylül, kıyamet gibi bir felaketin yaşandığı tarih. Kilise de dehşet içinde kendi 11 Eylül'üne bakıyor, özellikle de Pensilvanya tahkikat jürisi raporundan sonra." dedi.
İtalyan ANSA ajansının haberine göre, Gaenswein, ortaya çıkan çocuk istismarı skandalları nedeniyle Katolik Kilisesi'nin içinde bulunduğu krizi 11 Eylül saldırılarına benzetti.
Temsilciler Meclisinde konuşan Gaenswein, "Bugün 11 Eylül, kıyamet gibi bir felaketin yaşandığı tarih. Kilise de dehşet içinde kendi 11 Eylül'üne bakıyor, özellikle de Pensilvanya tahkikat jürisi raporundan sonra." ifadelerini kullandı.
Bu felaketin günlerce, hatta yıllarca sürdüğünü belirten Gaenswein, arkasında da sayısız kurban bıraktığını vurguladı.
ABD'nin Pensilvanya Başsavcısı Josh Shapiro, iki yıllık bir soruşturmanın ardından çocuklara yönelik cinsel istismarların, Pensilvanya ve Vatikan'daki kıdemli kilise yetkililerince ''sistematik'' bir şekilde örtbas edildiği sonucuna ulaştıklarını söylemişti.
Tahkikat jürisi ise 300'den fazla rahibin 1950'lerin ortalarından beri çocukları istismar ettiğini belirterek, Roma Katolik Kilisesine bağlı yüzlerce rahibi binden fazla çocuğa cinsel istismarda bulunmakla suçlamıştı.
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- Çocuklara yönelik istismarı içeren çok sayıda vaka
Katolik Kilisesi'nin dünyanın birçok ülkesinde yüzbinlerce din adamı bulunuyor. Birçok ülkede de özellikle çocuklara yönelik istismarı içeren çok sayıda vaka basına yansıyor.
Birleşmiş Milletler (BM) de Katolik Kilisesi görevlilerinin çocuk istismarları hakkında 2014’te bir rapor yayımlamıştı. Raporda, Vatikan, aldığı sistematik kararlar nedeniyle geçen 10 yılda papazlara, on binlerce çocuğa tecavüz ve tacizde bulunma ortamı sağlamakla suçlanmıştı. Vatikan ise 2014 yılının ocak ayında 400 papazın önceki iki yılda çocuklara cinsel istismar suçlaması nedeniyle eski Papa 16. Benediktus tarafından papazlık görevinden çıkarıldığını kabul etti. Ancak kiliseye yönelik eleştirilerde bu sayının çok daha fazla olması gerektiği dile getirildi.
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