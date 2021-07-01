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Kiliseleri hedef alan saldırılar sonrası Justin Trudeau'dan açıklama: Kabul edilemez ve durdurulmalı

01.07.2021 08:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kanada Başbakanı Justin Trudeau ve bazı yerli liderler, eski yatılı kilise okullarında isimsiz mezarların bulunmasının ardından Katolik kiliselerini hedef alan kundaklama ve vandalizmin adaleti sağlamanın yolu olmadığını açıkladı.

Kiliseleri hedef alan saldırılar sonrası Justin Trudeau'dan açıklama: Kabul edilemez ve durdurulmalı

Başbakan Trudeau, son günlerde kundaklanan kiliselerle ilgili yaptığı açıklamada, "Gidilecek yol bu değil. İbadet yerlerinin yıkımı kabul edilemez ve durdurulmalı. Geçmişteki yanlışları düzeltmek için birlikte çalışmalıyız." dedi.

"KİLİSELERİ YAKMAK ÇÖZÜM DEĞİL"

First Nations Asamblesi Ulusal Şefi Perry Bellegarde de açıklamasında, insanların kızgın olduğunu anladığını ancak kiliseleri yakmanın çözüm yolu olmadığını söyledi.

Bellegarde, “Hayal kırıklığını, öfkeyi, incinmeyi ve acıyı anlayabiliyorum, hiç şüphe yok. Ama bir şeyleri yakmak bizim tarzımız değil. Yolumuz ilişkiler kurmak ve bir araya gelmek.” diye konuştu.

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British Columbia ve Saskatchewan'daki eski yatılı okul alanlarında isimsiz çocuk mezarlarının keşfedilmesinin ardından, son bir haftada 4’ü British Columbia, 1’i Alberta ve sonuncusu da Nova Scotia eyaletinde olmak üzere ülke genelindeki tarihi 6 Katolik kilisesi, polisin "şüpheli" olarak nitelendirdiği yangınlarda hasar gördü veya tamamen yandı.

Saskatchewan'daki St.Paul’s Katedralinin ana girişine ise kanlı elleri temsilen kırmızı boyalı el işaretleri bırakan kimliği belirsiz kişi veya kişiler, "Bizler çocuktuk" yazısı yazdı.

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YERLİLERİN MERKEZİ DE KUNDAKLANDI

Öte yandan Katolik kiliselerine yapılan kundaklamaların ardından, dün akşam saatlerinde Newfoundland-Labrador eyaletinde Innu First Nation yerlilerinin yaşadığı Sheshatshiu'daki yerlilere ait bir merkezde yangın çıktı.

Yenileme çalışmaları nedeniyle inşaatın devam ettiği Innu First Nation Merkezi’ndeki yangın, binanın büyük bölümünü kullanılamaz hale getirdi.

Ağustos ayına kadar tamamlanması planlanan inşaatta çıkan yangında ölen ya da yaralanan olmadı.

Kaynak: AA


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