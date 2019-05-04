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Kilisenin çan kulesine yıldırım düştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.05.2019 14:13 | Son Güncelleme

Mardin’in Midyat ilçesi Altıntaş Mahallesi’nde bulunan kilisenin çan kulesine sabah saat 05.00 sıralarında yıldırım isabet etti.490 yılında yapılan kilisenin çan kulesine yıldırım düştü.

Kilisenin çan kulesine yıldırım düştü

Mardin’in Midyat ilçesi Altıntaş Mahallesi’nde bulunan kilisenin çan kulesine sabah saat 05.00 sıralarında yıldırım isabet etti.
490 yılında yapılan kilisenin çan kulesine yıldırım düştü. Kilisenin çan kulesi ve bütün elektrik tesisatının zarar gördüğü olayda yaklaşık olarak 1500 yıllık olan kilise çan kulesinde oluşan yarıkların onarılması için çalışma başlatılacağı belirtildi. Altıntaş Mahallesi kiliseler sorumlusu ve aynı zamanda, Mor İzozoel öğretim görevlisi Yusuf Güleç, "Sabah saatlerinde köye yıldırım düştüğünü fark ettim. Ben de görevli olduğum kilisede ayinde olduğum esnada kiliseyi kontrol ettiğimde çan kulesine yıldırım isabet ettiğini fark ettim, gerekli mercilere bilgi verdim. Altıntaş Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerine hassasiyetlerinden dolayı teşekkür ederim. Gerekli incelemeler yapıldı en kısa sürede kilisenin çan kulesi onarımını yapacağız" dedi.

Kilisenin çan kulesine yıldırım düştü

Kilisenin çan kulesine yıldırım düştü

Kilisenin çan kulesine yıldırım düştü

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