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  4. Kiliseye arabayla dalan adam: Şeytandan kaçtım

Kiliseye arabayla dalan adam: Şeytandan kaçtım

DÜNYA HABERLERİ  | 09.01.2020 10:25 | Son Güncelleme

İspanya’da bir sürücü, aracıyla kiliseye daldı.

İspanya, (DHA)- İspanya’da bir sürücü, aracıyla kiliseye daldı. Polis tarafından gözaltına alınan sürücü, ifadesinde, "Şeytandan kaçtım" dedi.

Olay, İspanya’nın Toledo kentinin güneyindeki Sonseca kasabasında bulunan St. San Juan Evangelista Kilisesi’nde meydana geldi. Bir sürücü, cipiyle kilisenin giriş kapısını kırarak içeriye daldı. Araç kilisedeki koltukları kırarak sunağa kadar geldi ve durdu. Polisin gözaltına aldığı sürücü, ifadesinde, "Şeytandan kaçtım. Ondan saklanıyordum" dediği öğrenildi.

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