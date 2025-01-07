Kiliseyi pazar ayininde kana buladı, pişkinliğine mahkeme başkanı kayıtsız kalmadı! Santa Maria Kilisesi saldırısında hesap vakti

Geçtiğimiz yıl Santa Maria Kilisesi'ne düzenlenen saldırı Türkiye'nin gündemine oturmuştu. İstanbul'un Sarıyer ilçesindeki kiliseye gerçekleşen saldırıda 1 kişi yaşamını yitirmişti. Aralarında saldırganların da bulunduğu 32'si tutuklu 43 sanığın yargılanmasına başlandı.

"TERÖRİST DEĞİLİM, İNGİLİZCE ÖĞRTEMENLİĞİ VE KURYELİK YAPIYORUM"

İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesince Marmara Cezaevi karşısındaki salonda yapılan duruşmada bazı tutuklu sanıklar, 4 tutuksuz sanık ve avukatlar hazır bulundu.

Tercüman eşliğinde savunması alınan tutuklu sanık Bilel Souibgui, Türkiye'ye yasal yollarla geldiğini belirtti. Burada bulunduğu sürede herhangi bir sabıkası olmadığını ve 5 yıl aynı evde ikamet ettiğini söyledi.

Herhangi bir terör örgütüyle ilgisinin olmadığını savunan Souibgui, Türkiye'de İngilizce öğretmenliği yaptığını, okuldan arda kalan zamanda kurye olarak restoranlarda çalıştığını söyledi.

"GERÇEK ADINI BİLMİYORDUM"

Tutuklu sanıklardan Sobiri Rakhmatjon ile bir hafta aynı restoranda çalıştıklarını, daha sonra onun kaldığı daireyi kiraladığını söyleyen Souibgui, bu kişiyi "Mustafa" olarak tanıdığını ve dosyayı okuduğunda gerçek adını öğrendiğini kaydetti.

Souibgui, sanıklardan Amirjon Kholiqov'u da Sobiri Rakhmatjon'un akrabası olarak tanıdığını ve Rakhmatjon'un eşyalarını almak için bir kez evine geldiğini savundu.

SUSMA HAKKINI KULLANDI

Souibgui'nin savunmasının ardından mahkeme başkanı, kilisedeki saldırıyı gerçekleştirdiği iddia edilen Rus uyruklu tutuklu sanık David Tanduev'a, tercüman eşliğinde, avukatı olmadığı için bugün savunmasının alınmayacağını bildirdi.

GÜLEREK YANIT VERİNCE MAHKEME BAŞKANI UYARDI

Tanduev'in "Avukat istemiyorum, kendilerine güvenmiyorum." demesi üzerine mahkeme başkanı, "Susma hakkını mı kullanmak istiyorsun?" diye sordu.

Sanık Tanduev, "Öyle bir hak verirlerse konuşmak istemiyorum. Kendilerine isim söylemek istemiyorum." şeklinde yanıt verdi.

Gülerek cevap veren sanığı, mahkeme başkanı uyardı.

AVUKAT TALEP EDİLDİ

Müşteki avukatı Afşin Hatipoğlu ise davanın bir numaralı sanığı olan Tanduev'e, avukatsız soru sorulmasının usule aykırı olduğunu belirterek, kendisi için barodan avukat istenmesini talep etti.

TUNCER CİHAN YAŞAMINI YİTİRMİŞTİ

Saldırının ardından açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya şunları söylemişti:

"Bugün Sarıyer'de kilisede pazar ayini sırasında düzenlenen silahlı saldırıda Tuncer Cihan isimli vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Saldırı sonrası emniyetimiz çok hızlı ve kapsamlı bir çalışma başlattı. 30 ayrı adrese baskın düzenlendi, 47 kişi gözaltına alındı. Saat 22.00'de yapılan baskında katil zanlıları yakalandı. Saldırganlardan biri Tacikistanlı, diğeri de Rus uyruklu, ikisinin de DEAŞ mensubu olduğunu değerlendiriyoruz."

(DHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır