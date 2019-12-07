HABER

Kilis'in düşman işgalinden kurtuluşu kutlandı 

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.12.2019 12:43 | Son Güncelleme

KİLİS'in düşman işgalinden kurtuluşunun 98'inci yıl dönümü, etkinlikler ile kutlandı.  Kutlama törenleri, sabah saatlerinde Asri Mezarlık'ta şehitlik ziyareti ile başladı.

Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA) - KİLİS'in düşman işgalinden kurtuluşunun 98'inci yıl dönümü, etkinlikler ile kutlandı.
Kutlama törenleri, sabah saatlerinde Asri Mezarlık'ta şehitlik ziyareti ile başladı. Kilis Valisi Recep Soytürk, Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut, Garnizon ve 1'inci Hudut Alay Komutanı Albay Mehmet Cihanoğlu ile protokol üyeleri İslahiye Caddesi'nde Kilis'e temsili giriş yapacak olan Kilis Halk Eğitim Merkezi Mehter Takımı ile Kuvayi Milliye ve Mücahitleri ve Gaziler Derneği üyelerini çiçeklerle karşıladı. Daha sonra protokol üyeleri önde, Kuvayi Milliye ve Mücahitleri ve Gaziler Derneği üyeleri arkada Cumhuriyet Meydanı'na yürüyüşe geçti.
Cumhuriyet Meydanı'nda protokol üyeleri Atatürk büstüne çelenk sunup, İstiklal marşı okudu. Törende konuşan Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut, Kilis'in şanlı bir direniş gerçekleştirdiğini belirterek, "Birinci Dünya Savaşı’nda önce İngiliz ardından Fransızlar şehrimizi işgal etmiştir. Türk Milleti, Gazi Mustafa Kemal'in önderliğinde giriştiği ve gerçek bir vatanseverlik destanı olan Kurtuluş Savaşı'nın her aşamasında bağımsızlığını, özgürlüğünü ve toprak bütünlüğünü koruma kararlılığını tüm dünyaya göstermiş, ilk Kuvayı Milliye olarak nitelenen çetelerimiz Fransızlarla karşı yıldırma harekatına geçmiş ve pek çok şehit verilmiştir. Kilis halkı milli mücadelenin en çetin olaylarına,en zorlu çatışmalarına tanık olmuş İngiliz ve Fransız işgallerine karşı direnişler burada olmuş, direnişe genci yaşlısı kadını ve çocuğuyla tüm halkın katılımı ile aylar süren kurtuluş mücadelesi sonunda 7 Aralık 1921 günü Fransız bayrağını indirip sonsuza kadar dalgalanacak Türk bayrağı göndere çekilmiştir" dedi.
Öğrencilerin şiir okumasından sonra mehter takımının gösteri yaptığı etkinlikler, kentin kurtuluş yıl dönümü nedeniyle düzenlenen yarışmalarda dereceye girenlerin ödüllendirilmesi ve resmi geçit töreni ile sona erdi.
FOTOĞRAFLI

PARTNERDefne Samyeli soruyu duyunca gazetecileri azarladı!Defne Samyeli soruyu duyunca gazetecileri azarladı!
Caniyle ilgili yeni detay! Oraya 150 metredeki otelde kalmışCaniyle ilgili yeni detay! Oraya 150 metredeki otelde kalmış
Miras davasında baba ile oğula ceza yağdıMiras davasında baba ile oğula ceza yağdı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

AK Parti'den asgari ücret açıklaması

AK Parti'den asgari ücret açıklaması

Dikkat! Kuvvetli buzlanma ve don uyarısı geldi

Dikkat! Kuvvetli buzlanma ve don uyarısı geldi

Saldırgan Suudi asker çıktı! Trump, Kral Selman'la görüştü

Saldırgan Suudi asker çıktı! Trump, Kral Selman'la görüştü

Sigortası işlemiyor! Aylık hastane masrafı...

Sigortası işlemiyor! Aylık hastane masrafı...

Bolu'da deprem! Vatandaşlar sokağa döküldü

Bolu'da deprem! Vatandaşlar sokağa döküldü

Rusya sınıra hava savunma sistemi kurdu

Rusya sınıra hava savunma sistemi kurdu

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Meteoroloji duyurdu! Donacağız

Meteoroloji duyurdu! Donacağız

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Ceren Özdemir'in katili Özgür Arduç tutuklandı

Ceren Özdemir'in katili Özgür Arduç tutuklandı

Meteoroloji'den kuvvetli kar, sağanak ve fırtına uyarısı!

Meteoroloji'den kuvvetli kar, sağanak ve fırtına uyarısı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ceren'in katiliyle ilgili yeni detay! 14 yıl önce bıçakladığı Dinçer'in iş yerine 150 metredeki otelde kalmış

Caniyle ilgili yeni detay! Oraya 150 metredeki otelde kalmış

Sosyal medyayı karıştıran iddia! Ceren'in katil zanlısının 2 arkadaşı da firar etti

Ceren'in katil zanlısının 2 arkadaşı da firar etti iddiası!

Son dakika! FETÖ'nün Dışişleri Bakanlığı'ndaki "Avrupa" yapılanmasına operasyon

Dışişleri Bakanlığı'ndaki "Avrupa" yapılanmasına operasyon

Çatalca'da korkutan fabrika yangını! Ekipler olay yerinde

Şu anda İstanbul! Cayır cayır yanıyor

Yaralı askerin sözleri gözlerinizi yaşartacak... "Biz bunu duyunca donduk kaldık"

Yaralı askerin sözleri gözlerinizi yaşartacak... 'Donduk kaldık'

Kan donduran anların görüntüsü ortaya çıktı! Arkasından gelip başından vurdu

Kan donduran görüntü! Arkasından yanaşıp kafasına ateş etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.