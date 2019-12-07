Kilis'in düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü kutlandı

KİLİS (AA) - Kilis'in düşman işgalinden kurtuluşunun 98'nci yıl dönümü törenle kutlandı.

Şehitlik ziyaretiyle başlayan törende daha sonra Türkiye Kuvayi Milliye Mücahitleri Derneği ile Kilis Gaziler Derneği üyeleri ve vatandaşlar, mehteran takımı eşliğinde Adnan Menderes Bulvarı'ndan Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü.

Cumhuriyet Meydanı'nda devam eden törende, Vali Recep Soytürk, Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut ve 1. Hudut Alay Komutanı Piyade Kıdemli Albay Mehmet Cihanoğlu Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Belediye Başkanı Bulut, burada yaptığı konuşmada, 7 Aralık'ın şehirlerin kaderinin değiştiği en önemli günlerden olduğunu söyledi.

Bu tarihin, bir millete vurulmak istenen esaret zincirinin kırılışını, milli duruşu ve şahlanışını ifade eden bir gün olduğunu ifade eden Bulut, şöyle konuştu:

"7 Aralık işgal altında, yokluk içinde, esarete karşı birlik ve beraberlik içerisinde bir şehrin, bir halkın mücadelesidir. Bu mücadele tüm insanlık tarafından örnek alınacak bir zaferle taçlanmıştır. İçinde bulunduğu dönemin tüm olumsuz şartlarına rağmen aziz milletimiz ecdadımızın sahip olduğu manevi gücü ve bağımsızlık inancıyla eşine az rastlanır bir kahramanlık sergilemiş, kenti düşman işgalinden kurtarmış ve bağımsızlığına kavuşturmuştur."