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Kilis'in Suriye sınırına 'Özel Güvenlik Bölgesi' uygulaması

YAŞAM HABERLERİ  | 31.08.2018 17:59 | Son Güncelleme

KİLİS Valiliği, Suriye sınırındaki bölgeleri 15 gün süreyle 'Özel Güvenlik Bölgesi' ilan ettiğini duyurdu.

KİLİS, (DHA)- KİLİS Valiliği, Suriye sınırındaki bölgeleri 15 gün süreyle 'Özel Güvenlik Bölgesi' ilan ettiğini duyurdu.
Kilis Valiliği'nden yapılan açıklamada, uygulamanın amacının Suriye sınırında güvenlik durumunu desteklemek, vatandaşın can ve mal güvenliğini sağlamak olduğu belirtilerek şöyle denildi:
"Olası tehdit ve tehlikeleri bertaraf etmek için 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu’nun 32/A maddesi gereğince; Höyük-Kemal Yanık Hd. Krk.ları Bölgesi, Darmık-Çerçili Hd. Krk.ları Bölgesi, Darmık-Hilaltepe Hd. Krk.ları Bölgesi, Şerif Kaya Hd. Krk.ları Bölgesi, Mehmet Yaylacı Hd. Krk.ları Bölgesi, Hilaltepe-Saatli-İlhami Hardal Bölgesi, Afrin-Şimşek Hd. Krk.ları Bölgesi, Şimşek-Demirışık Hd. Krk.ları Bölgesi, Yüksektepe-Öncüpınar Hd. Krk.ları Bölgesi, Öncü-İnanlı Hd. Krk.ları Bölgesi, Şehit Mehmet -Öncü Hd. Krk.ları, Çobenbey-Alsancak Şht. Yusuf Beylem Hd. Krk. Bölgesi ve Şht. Yalçın Nane-Ermiş Hd. Krk. Bölgesi 28 Ağustos 2018 salı günü saat 17.00’den başlayıp 11 Eylül 2018 Salı günü saat 17.00’de bitecek şekilde (15) gün süreyle Valiliğimizce Özel Güvenlik Bölgesi ilan edilmesine karar verilmiştir."

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