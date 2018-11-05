Kilis'in yeni valisinden ismiyle dolandırıcılığa karşı uyarı

Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA)- KİLİS Valiliği, kente yeni atanan Vali Recep Soytürk'ün adı kullanılarak çeşitli yerlerden para talebinde bulunulabileceği bilgisi üzerine açıklama yaptı. Açıklamada, Valilik ismiyle herhangi bir talepte bulunulamayacağı belirtilerek, benzer durumlarla karşılaşılması halinde güvenlik güçlerine başvurulması istendi.

Kilis Valiliği'nden yapılan açıklamada; art niyetli kişilerin, kentte göreve başlamasından istifade etmek suretiyle Vali Recep Soytürk adına çeşitli iş yerlerini ve hayırsever iş adamlarını arayarak, çeşitli gerekçelerle para yardımı talep edilebileceği ya da engelli aracı almak üzere bağış talebinde bulunmak suretiyle dolandırıcılık yapmaya çalışabilecekleri belirtildi. Açıklamada, bu art niyetli kişilere karşı dikkatli olunması istenerek şöyle denildi:

"İş adamlarımızın, esnaflarımızın ve vatandaşlarımızın, herhangi bir mağduriyet yaşamamaları için kendilerini arayarak çeşitli gerekçelerle nakit veya ayni yardım talebinde bulunan kişi ya da kuruluşlara itibar edilmemesini, bu ve benzeri bir durum ile karşılaşılması halinde, telefonla dolandırıcılık suçu işleyen kişilerin yakalanmasına yardımcı olmak amacıyla derhal polis (155) veya jandarma (156) birimine müracaat ederek bilgi vermeleri ya da Valiliğimiz (0348 8131012) ile irtibat kurarak bilgi paylaşılmasını önemle rica ederiz. Bu vesileyle, kamu idarecilerinin; hayırsever iş adamlarımızı, esnaf ve vatandaşlarımızı telefonla aramak suretiyle ihtiyaç sahipleri için para ve yardım talep etmeyeceği hususunu hatırlatırız."

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