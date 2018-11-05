HABER

Kilis'in yeni valisinden ismiyle dolandırıcılığa karşı uyarı

YAŞAM HABERLERİ  | 05.11.2018 17:25 | Son Güncelleme

KİLİS Valiliği, kente yeni atanan Vali Recep Soytürk'ün adı kullanılarak çeşitli yerlerden para talebinde bulunulabileceği bilgisi üzerine açıklama yaptı.

Kilis'in yeni valisinden ismiyle dolandırıcılığa karşı uyarı

Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA)- KİLİS Valiliği, kente yeni atanan Vali Recep Soytürk'ün adı kullanılarak çeşitli yerlerden para talebinde bulunulabileceği bilgisi üzerine açıklama yaptı. Açıklamada, Valilik ismiyle herhangi bir talepte bulunulamayacağı belirtilerek, benzer durumlarla karşılaşılması halinde güvenlik güçlerine başvurulması istendi.
Kilis Valiliği'nden yapılan açıklamada; art niyetli kişilerin, kentte göreve başlamasından istifade etmek suretiyle Vali Recep Soytürk adına çeşitli iş yerlerini ve hayırsever iş adamlarını arayarak, çeşitli gerekçelerle para yardımı talep edilebileceği ya da engelli aracı almak üzere bağış talebinde bulunmak suretiyle dolandırıcılık yapmaya çalışabilecekleri belirtildi. Açıklamada, bu art niyetli kişilere karşı dikkatli olunması istenerek şöyle denildi:
"İş adamlarımızın, esnaflarımızın ve vatandaşlarımızın, herhangi bir mağduriyet yaşamamaları için kendilerini arayarak çeşitli gerekçelerle nakit veya ayni yardım talebinde bulunan kişi ya da kuruluşlara itibar edilmemesini, bu ve benzeri bir durum ile karşılaşılması halinde, telefonla dolandırıcılık suçu işleyen kişilerin yakalanmasına yardımcı olmak amacıyla derhal polis (155) veya jandarma (156) birimine müracaat ederek bilgi vermeleri ya da Valiliğimiz (0348 8131012) ile irtibat kurarak bilgi paylaşılmasını önemle rica ederiz. Bu vesileyle, kamu idarecilerinin; hayırsever iş adamlarımızı, esnaf ve vatandaşlarımızı telefonla aramak suretiyle ihtiyaç sahipleri için para ve yardım talep etmeyeceği hususunu hatırlatırız."

FOTOĞRAFLI

PARTNERUçağın düşüşü anbean görüntülendiUçağın düşüşü anbean görüntülendi
Sanayi sitesindeki atölyede yangınSanayi sitesindeki atölyede yangın
Küçük Kuzey, yaşama tutunamadıKüçük Kuzey, yaşama tutunamadı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kriz tırmandı! 'ABD savaş açtı'

Kriz tırmandı! 'ABD savaş açtı'

'4 yaşındaki kız çocuğu, yoğun bakımdayken toplu tecavüze uğradı'

'4 yaşındaki kız çocuğu, yoğun bakımdayken toplu tecavüze uğradı'

Meğer estetik güzeliymiş! Gizem Hatipoğlu...

Meğer estetik güzeliymiş! Gizem Hatipoğlu...

Hilal Altınbilek'ten sevişme sahnesi itirafı

Hilal Altınbilek'ten sevişme sahnesi itirafı

Adana'da 80 bin Suriyeli fotoğrafları çekilerek kayıt altına alındı

Adana'da 80 bin Suriyeli fotoğrafları çekilerek kayıt altına alındı

Uludağ'daki 5 yıldızlı tuvaletler görenleri şaşırtıyor

Uludağ'daki 5 yıldızlı tuvaletler görenleri şaşırtıyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
'Herakles'in sopası kabartması' Adıyaman'da bulundu

'Herakles'in sopası kabartması' Adıyaman'da bulundu

22 yılın rekoru kırıldı! 151 yuva, 13 bin 729 yumurta

22 yılın rekoru kırıldı! 151 yuva, 13 bin 729 yumurta

İstanbul Sultanbeyli'de 4 kişilik 'büyücü' şebekesi çökertildi

İstanbul Sultanbeyli'de 4 kişilik 'büyücü' şebekesi çökertildi

Akdeniz Üniversitesi Rektörü'nden öğrenciye: Ne yapalım Nuran...

Akdeniz Üniversitesi Rektörü'nden öğrenciye: Ne yapalım Nuran...

Sakarya'da öldürüldü! Diş uzunluğu 26 santimetre, kendisi 350 kilo...

Sakarya'da öldürüldü! Diş uzunluğu 26 santimetre, kendisi 350 kilo...

350 kilogramlık domuzu avlayan avcılar gözlerine inanamadı

350 kilogramlık domuzu avlayan avcılar gözlerine inanamadı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.