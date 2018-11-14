Kilisli öğrencilerden Suriye'ye insani yardım

KİLİS (AA) - Hayırsever öğrenciler, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatları ile terörden arındırılan bölgede barınan Suriyeli ailelere kışlık kıyafet, ayakkabı ve gıda yardımında bulundu.

Kilis'te Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) İl Müdürlüğüne bağlı yurtlarda kalan öğrenciler, iç savaş nedeniyle zor şartlar altında yaşam mücadelesi veren Suriyeli aileler için temin ettikleri gıda, kışlık kıyafet ve ayakkabı kolilerini, Suriye'ye gönderilmek üzere Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Kilis Şubesi'ne teslim etti.

Kilis İl Müftüsü Abdurrahman Şahin, gazetecilere yaptığı açıklamada, öğrenciler tarafından gerçekleştirilen faaliyetin örnek bir çalışma olduğunu belirtti.

Mevsim şartlarının giderek ağırlaştığı bu günlerde öğrencilerin böylesine anlamlı bir kampanya başlatmasının sevindirici olduğunu anlatan Şahin, "Dünyanın neresinde olursa olsun mağdur ve mazlum olan her kardeşlerimize ülkemizin insanları kucak açıyor, yardımlarını esirgemiyor üniversite öğrencilerimiz de bu kervana katıldılar."dedi.

Şahin, hayırsever gençlerce temin edilen yardımların en kısa zamanda gerçek sahiplerine ulaştırılacağını söyledi.