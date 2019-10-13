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Kilisliler askere gitmek için askerlik şubesine dilekçe verdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.10.2019 16:48 | Son Güncelleme

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kilis İl Başkanlığı tarafından Kilis Askerlik Şubesine “Gönüllü Askerlik” dilekçesi verdi.Cumhuriyet Meydanı’nda toplanan MHP’liler, yürüyerek Kilis Askerlik Şubesine geldiler.

Kilisliler askere gitmek için askerlik şubesine dilekçe verdi

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kilis İl Başkanlığı tarafından Kilis Askerlik Şubesine “Gönüllü Askerlik” dilekçesi verdi.
Cumhuriyet Meydanı’nda toplanan MHP’liler, yürüyerek Kilis Askerlik Şubesine geldiler. Dev Türk bayrakları ile yürüyen MHP’liler, askerlik şubesi önüne gelerek, nöbetçi askerlere “Gönüllü Askerlik” dilekçesi verdiler. MHP Kilis İl Başkanı Hasan Mısırlıgil yaptığı açıklamada, Türk milleti haklı, meşru ve tarihi nitelikli yüksek mücadele sürecini sağlam bir inançla, tavizsiz bir iradeyle başlattığı, Suriye’nin kuzeyine beklenen ilk hamleyi yaptığını belirterek, “Güney sınırlarımız boyunca açılmak istenen terör koridorunun, kurulmak istenen terör devletinin imha edilmesi maksadıyla kararlı siyaset ve kahramanca ruh devreye girmiştir.Türk Silahlı Kuvvetleri ile Suriye Milli Ordusu eşgüdüm ve iş birliği halinde PKK/YPG ve DEAŞ terör örgütlerinin kökünü kazımak hedefiyle muazzam bir harekatın içindedir. Türkiye Cumhuriyeti başlayan Barış Pınarı Harekatıyla bekasını ve milli varlığını çok ciddi şekilde tehdit eden hain ve bölücü örgütleri yuvalandığı ve saklandığı coğrafi alanlarda etkisiz hale getirmek için kutlu bir sefere çıkmıştır. Milliyetçi Hareket Partisi Barış Pınarı Harekatı’nın yürekten ve tam bir destekle arkasında ve yanındadır” dedi.
Mısırlıgil, “Terör örgütlerinin belinin kırılması, Türkiye’yi kuşatma ve kundaklama niyetine haiz mihrakların oyunlarının bozulması artık kaçınılmaz bir mecburiyettir. Türk milleti ihmal ve inkarı mümkün olmayan büyük bir varoluş mücadelesinin tam ortasındadır. Uluslararası hukuk ve meşruiyet ölçülerine harfiyen uygun olan Barış Pınar Harekatı’yla Suriye’nin kuzeyinde ülkemizin kara sınırlarına paralel olacak şekilde hem güvenli bölge tesis edilecek hem de bölgeye huzur, sükunet ve istikrar yerleşmiş olacaktır. Türk milleti terörle yaşamaya alışmayacak, bu zillete asla tahammül etmeyecektir. Türkiye’nin davası bağımsızlık, payidarlık, bekasını ölüm pahasına muhafazadır. Biz savaş meydanlarında döviz çıkar mı, iner mi derdine kapılmadık; vatan dedik, millet dedik, namus dedik, can verdik, kan akıttık. Türk milletini arayan döviz endekslerinde, borsa seanslarında değil; şerefli ve fedakarlıklarla yazılan Türk asırlarının kahramanlık hatıralarıyla yükselmiş hilal ve yıldızın terkibinde bulacaktır” ifadesini kullandı.

Kilisliler askere gitmek için askerlik şubesine dilekçe verdi

Kilisliler askere gitmek için askerlik şubesine dilekçe verdi

Kilisliler askere gitmek için askerlik şubesine dilekçe verdi

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