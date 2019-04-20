HABER

Kilisliler motosikletleri kamyonet gibi kullanıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.04.2019 09:55 | Son Güncelleme

Kilis’te yük taşıyan motosikletliler kent merkezinde ilginç görüntüler oluşturuyor.Türkiye’de nüfus ortalamasına göre en çok motosikletin bulunduğu Kilis’te, tüm araçların yarısı motosikletlerden oluşuyor.

Kilis’te yük taşıyan motosikletliler kent merkezinde ilginç görüntüler oluşturuyor.
Türkiye’de nüfus ortalamasına göre en çok motosikletin bulunduğu Kilis’te, tüm araçların yarısı motosikletlerden oluşuyor. Kentte havaların ısınmasıyla birlikte motosiklete binenlerin sayısında da artış yaşanıyor. Kilis’teki motosiklet sürücüleri, tehlikeli görüntüler de sergiliyor. Bazıları tek kişilik motosiklete 4-5 kişi binerken, bazıları ise motosikletleri oldukça büyük ve ilginç yüklerin nakliyesinde kullanıyor. Tehlikeye rağmen kimi sürücüler motosiklette koli ile eşya, kimisi elektrik malzemesi, kimisi ise büyük kolilereri motosikletin yolcu koltuğuna bağlayarak taşıyor.
Kentte normal olarak karşılanan bu görüntülere ise en çok ilk kez Kilis’e gelen insanlar şaşırıyor.

Yok böyle seyahat fotoğrafı! Selfie yerine bakın ne yaptıYok böyle seyahat fotoğrafı! Selfie yerine bakın ne yaptı
Adana merkezli 4 ilde, 600 polisle uyuşturucu operasyonu Adana merkezli 4 ilde, 600 polisle uyuşturucu operasyonu
11 ilde nargile tütünü kaçakçılığı operasyonu: 56 gözaltı11 ilde nargile tütünü kaçakçılığı operasyonu: 56 gözaltı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Show TV'den Gülperi için flaş karar!

Show TV'den Gülperi için flaş karar!

CHP'de istifa! Sosyal medyadan duyurdu

CHP'de istifa! Sosyal medyadan duyurdu

Yavuz'dan flaş açıklamalar! 'FETÖ bu işin içinde'

Yavuz'dan flaş açıklamalar! 'FETÖ bu işin içinde'

Seksenler dizisi devam mı edecek? Flaş açıklama

Seksenler dizisi devam mı edecek? Flaş açıklama

Taraftar minibüsü tırla çarpıştı! Çok sayıda yaralı var

Taraftar minibüsü tırla çarpıştı! Çok sayıda yaralı var

Ünlü fenomenin öyle görüntüleri ortaya çıktı ki...

Ünlü fenomenin öyle görüntüleri ortaya çıktı ki...

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki kopyalama işlemine durdurma kararı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki kopyalama işlemine durdurma kararı

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Ramazan Bayramı tatili belli oldu

Ramazan Bayramı tatili belli oldu

Erdoğan 9 üniversiteye rektör atadı!

Erdoğan 9 üniversiteye rektör atadı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Tarlada 40 metre çapında obruk oluştu

Tarlada 40 metre çapında obruk oluştu

Akdeniz'de 3.9 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de 3.9 büyüklüğünde deprem

Adana merkezli 4 ilde, 600 polisle uyuşturucu operasyonu

Adana merkezli 4 ilde, 600 polisle uyuşturucu operasyonu

İzmir merkezli 8 ilde operasyon!

İzmir merkezli 8 ilde operasyon!

FETÖ'nün İstanbul yapılanmasına operasyon!

FETÖ'nün İstanbul yapılanmasına operasyon!

Bakan Akar'dan Yunanistan'a tepki

Bakan Akar'dan Yunanistan'a tepki

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.