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Kilislilerin motosiklet sevdası

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.10.2019 11:30 | Son Güncelleme

Kilis’te vatandaşların büyük kısmı motosiklet kullanırken vatandaşlar motosiklete aile boyu biniyor.Türkiye’de nüfus ortalamasına göre en çok motosikletin bulunduğu Kilis’te, istatistiklere göre trafikte kullanılan araçların yüzde 52’si motosikletlerden oluşuyor.

Kilislilerin motosiklet sevdası

Kilis’te vatandaşların büyük kısmı motosiklet kullanırken vatandaşlar motosiklete aile boyu biniyor.
Türkiye’de nüfus ortalamasına göre en çok motosikletin bulunduğu Kilis’te, istatistiklere göre trafikte kullanılan araçların yüzde 52’si motosikletlerden oluşuyor. Vatandaşlar, otomobillere göre daha az benzin yaktığı için motosiklete binmeyi tercih ediyor. Bazı vatandaşlar motosiklete 4-5 kişi binerek aile boyu ulaşımlarını sağlıyor. Tek veya iki kişilik motosiklete 4-5 kişi binenler ilginç görüntüler oluşturuyor.
Kilis’e il dışından gelenler, kentteki motosiklet çokluğu nedeniyle şaşkınlıklarını gizleyemiyor.

Kilislilerin motosiklet sevdası

Kilislilerin motosiklet sevdası

Kilislilerin motosiklet sevdası

Kilislilerin motosiklet sevdası

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