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Kilis’te 15’inci yüzyıldan kalma el yazması kitap ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 13.06.2019 16:27 | Son Güncelleme

Kilis’te jandarma bir evde yaptığı aramada Ali Şir Nevai’ye ait 100 bin dolar değerinde 15’inci yüzyıldan kalma el yazması şiir kitabı ele geçirdi.Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbarı çalışma sonucu tarihi eser kaçakçılarına yönelik operasyon düzenlendi.

Kilis’te 15’inci yüzyıldan kalma el yazması kitap ele geçirildi

Kilis’te jandarma bir evde yaptığı aramada Ali Şir Nevai’ye ait 100 bin dolar değerinde 15’inci yüzyıldan kalma el yazması şiir kitabı ele geçirdi.
Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbarı çalışma sonucu tarihi eser kaçakçılarına yönelik operasyon düzenlendi. Kent merkezinde T.A.’ya ait evde yapılan aramada, 15’inci yüzyıla ait el yazması şiir kitabı ele geçirildi. Özbek şair Ali Şir Nevai’ye ait olan ve piyasa değerinin 100 bin dolar olduğu tahmin edilen 378 sayfalık kitaba el koyan jandarma, T.A.’yı sorgulamak üzere Jandarma Komutanlığına götürdü.

Ali Şir Nevai
1441’de Herat’ta doğan ve Kaşgarlı Mahmut’tan sonra Türk diline en büyük hizmet eden kişi olarak tanınan Ali Şir Nevai, Muhakemet-ül Lügateyn adlı kitabında Türkçe ile Farsça’yı karşılaştırarak pek çok yerde Türkçe’nin üstünlüğünü savunmuştur. Ali Şir Nevai’nin dördü Türkçe, biri de Farsça olmak üzere beş ayrı divanı vardır. Beş mesnevisinden meydana gelen Hamse’si ile Türk edebiyatında ilk hamse yazan Ali Şir Nevai’nin divanlarından hariç 18 ayrı eseri daha vardır.

Kilis’te 15’inci yüzyıldan kalma el yazması kitap ele geçirildi

Kilis’te 15’inci yüzyıldan kalma el yazması kitap ele geçirildi

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