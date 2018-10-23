Kilis'te, 2 DEAŞ'lı terörist tutuklandı

KİLİS, (DHA) - SURİYE sınırındaki Kilis'te, güvenlik güçlerince yakalanan Fransa ve Fas uyruklu terör örgütü DEAŞ üyesi 2 kişi tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü DEAŞ üyesi 2 kişinin yasa dışı yollarla Suriye'den Türkiye'ye geçeceği bilgisine ulaştı. Bunun üzerine sınır hattında önlem alan ekipler, İnanlı köyü yakınlarında sınır hattından kaçak olarak Türkiye'ye geçen yabancı uyruklu 2 kişiyi yakaladı. Gözaltına alınan ve İl Jandarma Komutanlığı'na götürülen kişilerin terör örgütü DEAŞ üyesi Fransa ve Fas uyruklu R.L. ile S.İ. olduğu belirlendi. Aynı zamanda kırmızı bültenle arandığı saptanan 2 terörist, sorgulamalarının ardından çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.
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