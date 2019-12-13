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Kilis'te 3 göçmen kaçakçılığı şüphelisine gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.12.2019 13:33 | Son Güncelleme

KİLİS'te, göçmen kaçakçılığı yaptığı iddia edilen 3 kişi, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalanıp, gözaltına alındı.  İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, göçmen kaçakçılığı yaptığı öne sürülen 6 kişiyi takibe aldı.

Kilis'te 3 göçmen kaçakçılığı şüphelisine gözaltı

Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA) - KİLİS'te, göçmen kaçakçılığı yaptığı iddia edilen 3 kişi, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalanıp, gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, göçmen kaçakçılığı yaptığı öne sürülen 6 kişiyi takibe aldı. Yapılan takip sonucu suç işledikleri belirlenen şüphelilerin adreslerine, savcılık kararıyla operasyon düzenlendi. Baskınlarda 3 kişi, yakalanıp, gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda tüfek, tabanca ve telsiz ele geçirildi. Şüphelilerin sorgusuna başlanırken, adreslerinde bulunamayan 3 kişinin yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.

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