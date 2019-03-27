HABER

Kilis'te 379 sandıkta 87 bin 320 seçmen oy kullanacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.03.2019 13:27 | Son Güncelleme

Kilisli 87 bin 320 seçmen, 31 Mart Pazar günü yerel seçimler için sandığa gidecek - 379 sandığın kurulacağı kentte Kilis Belediye Başkanı, ilçe belediye başkanları, belediye meclis üyeleri, İl Genel Meclisi üyeleri ve muhtarlar oylanacak

KİLİS (AA) - Kilisli 87 bin 320 seçmen, 31 Mart Pazar günü yerel seçimler için sandığa gidecek.

379 sandığın kurulacağı kentte Kilis Belediye Başkanı, ilçe belediye başkanları, belediye meclis üyeleri, İl Genel Meclisi üyeleri ve muhtarlar oylanacak.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin yürürlüğe girmesinin ardından yapılacak ilk yerel seçimlerde Kilisliler, belediye başkanları, belediye meclis üyeleri, İl Genel Meclisi üyeleri ve muhtarları seçmek için 31 Mart Pazar günü sandık başına gidecek.

- 5 yılda 9 bin 561 yeni seçmen

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) verilerine göre, Kilis'te 87 bin 320 kayıtlı seçmen bulunuyor. 2014’te yapılan yerel seçimlerden bu yana, Kilis'teki seçmen sayısı 9 bin 561 arttı.

Kilis'te kurulacak sandık sayısı da bir önceki seçime göre yükseldi. 2014’teki yerel seçimlerde 364 sandık hazırlanırken, bu seçimlerde 379 sandık kurulacak.

- En fazla seçmen Musabeyli'de

Kiliste en fazla seçmen ve sandık merkezde bulunuyor. Kent merkezinde 269 sandıkta 71 bin 92 seçmen oy kullanacak. İlçe bazında ise en fazla seçmen ve sandık Musabeyli'de yer alıyor. 8 bin 743 kayıtlı seçmenin bulunduğu Musabeyli'de 58 sandık kurulacak.

Musabeyli'den sonra ikinci sırada bin 29 sandık ve 4 bin 138 seçmenle Elbeyli geliyor.

23 sandık ve 3 bin 347 seçmenle en az sandık ve seçmen ise Polateli'nde olacak.

İlçe ilçe sandık ve seçmen sayıları:

İlçe adı: Sandık sayısı: Seçmen sayısı:

Merkez 269 71 bin 92

Musabeyli 58 8 bin 743

Elbeyli 29 4 bin 138

Polateli 23 3 bin 347

PARTNERÜnlü yıldız fena frikik verdi! Bir de üstüne rüzgar çıkınca...Ünlü yıldız fena frikik verdi! Bir de üstüne rüzgar çıkınca...
Başkan Bozkurt’tan Şuhut’a 3 yeni müjdeBaşkan Bozkurt’tan Şuhut’a 3 yeni müjde
İzmir’de miras cinayetiİzmir’de miras cinayeti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
2019 Mahalli İdareler Seçimleri Kilis

En Çok Okunan Haberler

Bülent Turan: Seçimden sonra İYİ Parti kalmayacak

Bülent Turan: Seçimden sonra İYİ Parti kalmayacak

Dolarda dikkat çeken hareketlilik!

Dolarda dikkat çeken hareketlilik!

PKK'nın lider kadrosuna hava harekatı! Kritik isim vuruldu

PKK'nın lider kadrosuna hava harekatı! Kritik isim vuruldu

Ünlü anketçiden sürpriz yerel seçim analizi!

Ünlü anketçiden sürpriz yerel seçim analizi!

Mourinho'nun yeni adresi belli oldu

Mourinho'nun yeni adresi belli oldu

Açıklama geldi: İfademiz anlaşılmadı, gazetede düzeltildi

Açıklama geldi: İfademiz anlaşılmadı, gazetede düzeltildi

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Kayseri'den acı haber geldi

Kayseri'den acı haber geldi

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Çanakkale'de facia

Çanakkale'de facia

Savcı düğmeye bastı! Çok sayıda ilde operasyon, onlarca gözaltı

Savcı düğmeye bastı! Çok sayıda ilde operasyon, onlarca gözaltı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İzmir’de miras cinayeti

İzmir’de miras cinayeti

Ailesinden izinsiz aldığı araçta feci şekilde can verdi

Ailesinden izinsiz aldığı araçta feci şekilde can verdi

Yayları 'su borusu', okları 'ağaç dalı'

Yayları 'su borusu', okları 'ağaç dalı'

Kızılırmak Deltası'nda leylek varlığı artıyor

Kızılırmak Deltası'nda leylek varlığı artıyor

Son dakika! MİT ve TSK'dan PKK'nın lider kadrosuna ortak operasyon! Kritik isim vuruldu

PKK'nın lider kadrosuna hava harekatı! Kritik isim vuruldu

Parayı gizledikleri yer 'yok artık' dedirtti

Parayı gizledikleri yer 'yok artık' dedirtti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.