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Kilis’te 4 saatlik kedi kurtarma operasyonu

YAŞAM HABERLERİ  | 06.08.2019 16:22 | Son Güncelleme

Kilis’te tuvaletin havalandırma borusuna giren kedi, itfaiyenin 4 saatlik uğraşı sonucu kurtarıldı.Kilis merkeze bağlı Duruca (Karnebi) köyünde bir evin tuvaletinin havalandırma borusuna giren yavru kedinin sesini duyan vatandaşlar durumu Kilis Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bildirdi.

Kilis’te 4 saatlik kedi kurtarma operasyonu

Kilis’te tuvaletin havalandırma borusuna giren kedi, itfaiyenin 4 saatlik uğraşı sonucu kurtarıldı.
Kilis merkeze bağlı Duruca (Karnebi) köyünde bir evin tuvaletinin havalandırma borusuna giren yavru kedinin sesini duyan vatandaşlar durumu Kilis Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bildirdi. İtfaiye Müdürlüğü arama kurtarma ekipleri, Duruca köyüne giderek kedinin sesinin geldiği bölgeye yoğunlaştı. Kedinin tuvaletin havalandırma borusu içerisinde olduğunun belirlenmesi üzerine tuvaletin havalandırmasının bulunduğu beton bölüm kırıldıktan sonra kedinin plastik borudan çıkması için itfaiye ekipleri uzun süre uğraştı. Yavru kedi borudan çıkarak uzaklaşırken, kedi kurtarma operasyonu 4 saat sürdü.

Kilis’te 4 saatlik kedi kurtarma operasyonu

Kilis’te 4 saatlik kedi kurtarma operasyonu

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