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Kilis'te, 49 korucu yemin ederek göreve başladı

YAŞAM HABERLERİ  | 09.11.2018 13:32 | Son Güncelleme

SURİYE sınırındaki Kilis'te, eğitimini tamamlayan 49 güvenlik korucusu düzenlenen törende yemin ederek göreve başladı.

Kilis'te, 49 korucu yemin ederek göreve başladı

Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA)- SURİYE sınırındaki Kilis'te, eğitimini tamamlayan 49 güvenlik korucusu düzenlenen törende yemin ederek göreve başladı.
İl Jandarma Komutanlığında 49 güvenlik korucusunun yemin etme törenine; Kilis Valisi Recep Soytürk, Kilis Belediye Başkan Vekili Ahmet Polat, 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, askeri ve mülki erkan ile STK temsilcileri katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla yemin törende konuşan İl Jandarma Komutanı Albay Hakan Başaklıgil, şehit olanları anarak, "Şehit ve gazilerimizin yaptıkları kahramanlıklar, vatan sevgisinin bizlere en net tarifini etmektedir. Bizde onlara layık olmak için gece gündüz doğruluktan ayrılmadan için çalışacağız. Daha önce 165 olan korucu sayısını 236’ya çıkardık" dedi.
Vali Recep Soytürk ise ordu ile güvenlik güçlerinin her geçen gün güçlendiklerini ifade ederek, "Hem teknolojik olarak güçleniyor, hem kadro olarak güçleniyor. Artık kendi silahlarımızı en mükemmel şekilde hem düşmanlarımıza hem de terör gruplarını korku salıyor. Daha önce İsrail’den ABD’den aldığımız İnsansız Hava Araçlarını artık kendimiz üretiyoruz. Kendi yazılımlarımızı kendimiz yapıyoruz. Terörle yurt içi ve dışında çok daha başarılı şekilde yürütüyoruz. Güvenlik güçlerimiz ciddi mücadele ediyor. Ama teknoloji çok önemlidir. Onları artık kendimiz üretiyoruz. Düşmana ve teröre korku salıyoruz. 15 Temmuz’un arkasındaki FETÖ terör örgütü unsurlarını temizledikçe yeni, genç, personeller ile birlikte çok güzel işler yapıyoruz. Yakın tarihte Kilis’te 50 tane bekçi alımımız olacak" diye konuştu.
Konuşmaların ardından 49 güvenlik korucusu yemin etti. Komando birliği ve eğitimli köpeklerin gösterisinin ardından resmi geçit töreni düzenlendi ve kullanılan silahların tanıtımı yapıldı.

FOTOĞRAFLI

Kilis'te, 49 korucu yemin ederek göreve başladıKilis'te, 49 korucu yemin ederek göreve başladıKilis'te, 49 korucu yemin ederek göreve başladıKilis'te, 49 korucu yemin ederek göreve başladı

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