HABER

Kilis'te 5 bin 500 Türk ve Suriyeli birlikte iftar açtı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.05.2019 20:44 | Son Güncelleme

Kilis Belediyesi ve LASİAD iş birliğiyle düzenlenen programda, 5 bin 500 Türk ve Suriyeli birlikte iftar yaptı

KİLİS (AA) - Kilis Belediyesi ve Laleli Sanayici İşadamları Derneği (LASİAD) iş birliğiyle düzenlenen iftar programında, 5 bin 500 Türk ve Suriyeli birlikte oruç açtı.

Cumhuriyet Meydanı'nda öğle saatlerinde başlayan iftar hazırlıkları kapsamında yaklaşık bin masa kuruldu. Meydanla bağlantılı cadde ve sokaklar da trafiğe kapatıldı.

İftar vaktinin yaklaşmasıyla binlerce Türk ve Suriyeli, Cumhuriyet Meydanı'na akın etti. Vatandaşlara iftarda çorba, salata, pilav, kavurma, ayran ve tatlı ikram edildi.

LASİAD Başkanı Gıyaseddin Eyyüpkoca, gazetecilere yaptığı açıklamada, ramazan ayının aynı zamanda toplumsal bir ibadet olduğunu belirtti.

Geçen yıl benzer organizasyonları Ağrı, Van ve Bingöl gibi illerde yaptıklarını, bu yıl ise Kilis'e geldiklerini anlatan Eyyüpkoca, "Şu anda burada 5 bin 500 kişi var. Kilis, 'ensar' şehir. Kilis, kendi nüfusu kadar mülteci barındıran bir şehir. Dolayısıyla bizim için ayrı bir önem arz ediyor. Bu kalabalık zaten kardeşliğin, ramazanın ve birlikteliğin ne anlama geldiğini net bir şekilde gösteriyor." diye konuştu.

Eyyüpkoca, programda ortaya şahane bir tablo çıktığına işaret ederek, başta Kilis Valisi Recep Soytürk olmak üzere organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ettiğini sözlerine ekledi.

Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut da ev sahipliğinden dolayı Kilis halkına teşekkür ettiğini belirterek, "Manevi değeri çok yüksek bir ortam. Emeği geçen ve buraya gelen herkese teşekkür ederim." dedi.

İftarın ardından çocuklar kendileri için kurulan şişme oyuncaklarda eğlenirken, aileleri de günün yorgunluğunu yöresel çadırlarda dinlenerek attı.

Antik Mısır'da hamilelik testi bakın nasıl yapılıyorduAntik Mısır'da hamilelik testi bakın nasıl yapılıyordu
Denizli'de 'Engelliler Haftası' kapsamında farkındalık yürüyüşüDenizli'de 'Engelliler Haftası' kapsamında farkındalık yürüyüşü
Kalp krizi geçiren liseli Fatmagül, kurtarılamadıKalp krizi geçiren liseli Fatmagül, kurtarılamadı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
iftar Kilis Laleli Sanayici İşadamları Derneği (LASİAD)

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

O paralar vatandaşa iade edilecek

O paralar vatandaşa iade edilecek

Berna Laçin: Senin ağzını silerim

Berna Laçin: Senin ağzını silerim

Son dakika: Ekrem İmamoğlu'ndan flaş açıklamalar

Son dakika: Ekrem İmamoğlu'ndan flaş açıklamalar

Yıldırım'dan 'İmamoğlu'na sanatçılardan destek' açıklaması

Yıldırım'dan 'İmamoğlu'na sanatçılardan destek' açıklaması

Ünlü anketçi canlı yayında oy farkını açıkladı!

Ünlü anketçi canlı yayında oy farkını açıkladı!

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Feci kaza! Hız göstergesi bakın kaçta takılı kaldı

Feci kaza! Hız göstergesi bakın kaçta takılı kaldı

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

YSK'dan bir açıklama daha: Suç duyurusunda bulunuldu

YSK'dan bir açıklama daha: Suç duyurusunda bulunuldu

Dışişleri Bakanlığı'ndan sert tepki! Ermenistan'da törenle gömülmüştü

Dışişleri Bakanlığı'ndan sert tepki! Ermenistan'da törenle gömülmüştü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: Kapadokya alanı kanun teklifi kabul edildi

Kapadokya alanı kanun teklifi kabul edildi

Dereye tarım ilacı karıştı, balıklar öldü

Dereye tarım ilacı karıştı, balıklar öldü

İstanbul'da "Kurt Kapanı 7" denetimi

İstanbul'da "Kurt Kapanı 7" denetimi

Anadolu Ajansı muhabiri uçurumdan yuvarlandı

Anadolu Ajansı muhabiri uçurumdan yuvarlandı

Gören hayran kalıyor! Yumurta kabukları sanat eserine dönüşüyor

Gören hayran kalıyor! Yumurta kabukları sanat eserine dönüşüyor

Bin 200 kilogramlık at görenleri şaşırtıyor

'Bir eş arıyoruz ama bulamıyoruz!' Onu gören şaşkına dönüyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.