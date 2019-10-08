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Kilis'te 5 kaçak göçmen yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 08.10.2019 15:08 | Son Güncelleme

KİLİS'te, yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen Suriye uyruklu 5 göçmen ile kaçaklara sınırı geçmeleri için yardım eden Suriyeli M.A.

Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA) - KİLİS'te, yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen Suriye uyruklu 5 göçmen ile kaçaklara sınırı geçmeleri için yardım eden Suriyeli M.A. yakalandı.
Polis ekipleri, Ebulüle Mahallesi'nde Suriye uyruklu M.A.'nın kullandığı otomobilde kaçak göçmenler olduğu ihbarıyla harekete geçti. Otomobili durduran polis, yaptığı kontrollerde, araçtaki 5 Suriyelinin yurda kaçak yollarla girdiğini belirledi. Kaçak göçmenler, yakalanırken, sınırı geçmelerine yardım eden otomobil sürücüsü M.A. da gözaltına alınarak, emniyete götürüldü. Kaçak göçmenler, geri gönderilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

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